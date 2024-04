Mujer fue abusada cuando iba a su trabajo en Bogotá; hombre la amenazó con arma blanca

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en días recientes cuando una mujer en Bogotá fue abordada por un hombre armado en plena calle muy temprano, la amenazó y abusó de ella.

La víctima, una trabajadora que se dirigía a su empleo en un centro comercial, fue atacada cerca de la carrera 68 en el barrio Simón Bolívar, localidad de Barrios Unidos.

Según su testimonio, el incidente ocurrió el pasado domingo a las 5:00 de la mañana, cuando en las calles vacías se vio increpada por la presencia de un hombre joven, quien la amenazó con un arma blanca y la obligó a caminar hasta un rincón apartado. Allí, la abusó sexualmente, dejando a la víctima con secuelas físicas y emocionales.

La mujer le contó los hechos a Blu Radio, expresando su indignación y dolor. Además de enfrentar la difícil situación de haber sido agredida, denunció que los policías del cuadrante no le brindaron la atención adecuada, minimizando la gravedad de lo sucedido.

“Me hicieron todas las pruebas, exámenes de las enfermedades de transmisión sexual, me pusieron vacunas, antibióticos, me vio el psicólogo, fue la abogada y puse la demanda. Merece que lo agarren, porque si fui yo puede ser otra persona y eso no se vale, porque no me pisoteo, me bajo mi autoestima”, relató.

Desesperada por justicia, la víctima instó a las autoridades a revisar las cámaras de seguridad cercanas para identificar al agresor, pero hasta el momento, sus esfuerzos no han dado resultados.

Asimismo, ha presentado una demanda ante las autoridades y ha llevado su caso hasta el Concejo de Bogotá, en un intento por exigir respuestas de su situación y capturar al responsable.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: