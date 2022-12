Uribe no tenía conocimiento de ayudas humanitarias, solo de visitas: abogado Cadena

En entrevista con Noticias Caracol, el abogado Diego Cadena señalado de sobornar testigos y quien representa al expresidente Álvaro Uribe, reveló detalles de estos cuestionamientos y aseguró que su cliente no tenía conocimiento de los auxilios.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

"Él (Álvaro Uribe) no tenía conocimiento de la ayuda humanitaria, solo lo de las visitas", explicó el abogado Cadena.

"Uribe se molestó y me hizo un llamado de atención por lo de los subsidios. Yo le expliqué que no me podía limitar", añadió.

Sobre las interceptaciones que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, en las que se escucha a Diego Cadena hablando de auxilios humanitarios al exparamilitar y testigo en el caso de Uribe, alias 'Victor', el abogado reveló que lo hizo porque Carlos Enrique Vélez lo llamó para decirle que su hijo se le estaba muriendo en una clínica.

Sin embargo, según Cadena, Carlos Enrique Vélez aseguró, en una declaración ante la misma Corte, que el dinero recibido era "para enlodar al señor Cepeda".

"Él dice que ya nos ha ayudado a recopilar información en cabeza de exmiembros de las Autodefensas, y dice que necesita 60 millones de pesos, que, si no le damos, él le va a decir a la Corte una información que tiene en contra de los Uribe sobre una supuesta masacre en Rio Sucio, Caldas", indicó Cadena a Noticias Caracol.

Sobre las personas que alcanzó a contactar para conseguir testigos en el caso del expresidente Uribe, Diego Cadena manifestó que no tiene la cifra exacta de cuantos fueron.

“Todas esas personas han sido llamadas a declarar en la Corte. La mayoría decía que el senador Cepeda los había visitado ofreciéndoles traslados en el Inpec, mejores condiciones carcelarias y asilo en Europa, sobre todo en Suiza, a cambio de declarar en contra del expresidente Uribe y su hermano", indicó Cadena.

