Uribismo busca desviar atención de lo que diga María del P. Hurtado: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lamentó el viaje internacional del Centro Democrático, entre otros países a Estados Unidos, México y algunos de Europa, y aseguró que “la última andanada del uribismo contra el presidente Santos, contra el profesor Antanas Mockus, no es más que una cortina de humo que pretende levantar el Centro Democrático para desviar la atención”.



Según el ministro, el uribismo quiere evitar a toda costa que el país centre su atención en lo que pueda decir la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado con respecto a las chuzadas desde el Gobierno de Álvaro Uribe.



“Es una evidente preocupación del Centro Democrático frente a la captura de María del Pilar Hurtado y su eventual colaboración con la justicia colombiana”, manifestó Cristo.



“Trabajan sobre un caso muy delicado que debe definir la Corte Suprema como es el de las chuzadas y las interceptaciones telefónicas a la oposición y a periodistas independientes, que con la captura de María del Pilar Hurtado, es una investigación que obviamente demuestra que ha sido muy sólida”, agregó.



Además, según el jefe de la cartera Política, el Centro Democrático, liderado por el senador Uribe, se equivoca porque “en medio del empeño de destruir al presidente Juan Manuel Santos, al uribismo no le importa destruir a Colombia”.



“Me preocupa esa estrategia de deslegitimar la institucionalidad colombiana, de pretender presentar como persecución política unas investigaciones judiciales, de pretender entrabar la acción de la justicia en episodios muy graves para la democracia”, agregó.



Pareciera que en su empeño de destruir al presidente Santos no les importa destruir a Colombia.



Finalmente, el ministro Juan Fernando Cristo lamentó la denuncia puesta por el Centro Democrático ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con lo que, según él, pretenden decir que los procesos que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia también están manejados por el gobierno del presidente Santos, “lo cual es totalmente absurdo e inverosímil”.