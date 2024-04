Rescatan a 5 extranjeros en Santa Marta, luego de que su velero se quedara sin gasolina

La Estación de Guardacostas de Santa Marta rescató a cinco extranjeros que se encontraban a bordo de un velero con banderas de Malta, la embarcación responde al nombre de “Lady of the Seas”, la cual presentó daños en una de sus velas, tal cual como reportaron sus tripulantes, quienes avisaron a las autoridades que el combustible se les había agotado, por lo que no podían llegar a su destino, ni a tierra firme.

De inmediato, los guardacostas activaron el protocolo de atención para estos casos, por lo que dispuso de dos embarcaciones rápidas para poder llegar hasta el punto en donde presuntamente se encontraban los cinco extranjeros.

El capitán de Corbeta Wilmer Carvajal Cabeza, comandante de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, explicó que los uniformados encontraron a “Lady of the Seas”, aproximadamente, a 22 kilómetros al oeste de la capital del Magdalena. Al ser hallada, las autoridades procedieron con la rutina de inspección y verificación de la embarcación, esta fue conducida junto a sus tripulantes al muelle de la Marina Internacional de Santa Marta, donde quedaron fuera de peligro y a disposición de funcionarios de Migración Colombia.



"Cabe destacar que gracias a que la embarcación “Lady of the Seas” informó de forma oportuna la novedad presentada, fue posible atender la emergencia sin mayores contratiempos, esto teniendo en cuenta que el tiempo que transcurre desde que se presenta una emergencia hasta que se reporta a las autoridades tiene un impacto significativo en la efectividad de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, debido a que las condiciones climáticas cambian de forma constante en este tipo de escenarios y a que por la acción de las, corrientes y mareas las embarcaciones sin gobierno pueden derivar varios kilómetros en pocas horas, dificultando su ubicación, más aun cuando no cuentan con equipos de comunicación o localización", aseguraron los guardacostas en un comunicado a la opinión pública.

Cuatro de los extranjeros rescatados son franceses y uno es irlandés.