Milky Chance pusieron a saltar y gritar a Bogotá con sus populares canciones

La mezcla alemana mayor conocida en el mundo de ‘indie’ y ‘folk rock’ tuvo presencia en Bogotá este miércoles, 8 de mayo, cuando la banda Milky Chance se subió al escenario del Royal Center para deleitar a los amantes de su músico.

“Los conocí en el FIFA”, decían algunos espectadores a las afueras de este recinto ubicado en la localidad de Chapinero, pues por allá en el 2014 salieron en el popular juego de EA Sports con su canción ‘Down by the River’ y lograron cierto reconocimiento por una amplia comunidad; palabras que muchos seguidores, en especial hombres, repetían minutos antes del show en Bogotá.

Pero es que el recorrido musical de esta banda alemana saltó a la fama con su canción más popular: ‘Stolen Dance’, que es una letra dedicada al desamor de una persona que se fue. Temas que fueron tocados por ellos en el escenario y emocionaron a todos los asistentes.

Muy puntuales salieron al escenario sobre las 9:00 de la noche con su canción ‘Synchronize’, que, de inmediato, puso a saltar a todo el público del Royal Center por al menos hora y 15 minutos que duró su presentación en Bogotá.

En el recorrido de la noche entonaron canciones como ‘Ego’, ‘Living in a Haze’, ‘Cocoon’, ‘Golden’, ‘Frequency of Love’, ‘Tainted Love’, ‘Fado’, ‘Flashed Junk Mind’, ‘Colorado’, entre otras, y, por supuesto, las populares ‘Stolen Dance’ y ‘Down by the River’.



Por un momento posaron con la bandera de Colombia, sorprendidos por el cariño del público capitalino que no dejó de vivir en ningún momento alguna de sus canciones y hasta el final entonaron todo su repertorio.

“Nos encanta Bogotá y su energía. En Europa la sensación del público no es tan buena. La gente no baila, el público es diferente, es muy apagado. Es muy bueno revivir la experiencia con gente más alegre”, dijeron.

Sin duda esta presentación quedará en la memoria de todos los que tuvieron la posibilidad de estar en el Royal Center viviendo este concierto.