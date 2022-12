Uribismo debería hacer campaña por el ‘no’, pero decidiremos en conjunto: Rangel

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel aseguró que la decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre al plebiscito por la paz “es lamentable”.



Según el congresista, aunque se decidirá en conjunto si se hará campaña por el ‘no’ o por la abstención, para él lo mejor sería hacerlo por el ‘no’.



“En los próximos días una vez conocido el fallo, el Centro Democrático se va a reunir para tomar una decisión (…) mi opinión personal es que el CD debería participar con el ‘no’ porque si nos abstenemos sería dejar la decisión solamente para quienes voten ‘sí’”, añadió.



Por tal motivo, consideró que abstenerse es dejar la decisión solo a quienes votan el ‘sí’.



“Es lamentable, un plebiscito no es el mecanismo más democrático ni más participativo porque reduce todos los temas a una sola pregunta”, finalizó.



Por su parte, el senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, se mostró muy contento por la decisión de la Corte.



“Me parece importante que haya plebiscito porque a diferencia de los años 90 donde había unanimidad, en este momento hay opiniones encontradas”, explicó.



Sobre el apoyo al ‘sí’ en el plebiscito por la paz, Navarro dijo que sí apoyarán la favorabilidad del acuerdo de paz en el plebiscito, pero en una campaña independiente y no con el Partido Liberal y el Partido de la U, entre otros.



“Vamos a hacer campañas independientes, como dice el dicho popular, juntos pero no revueltos”, finalizó.