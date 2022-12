Uribismo envió carta contra el acuerdo de paz a Hillary Clinton y Donald Trump

El partido Centro Democrático envió una carta a los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton y Donald Trump en la que explican por qué se oponen al acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.



Según el uribismo, teniendo en cuenta que “Colombia ha tenido en Estados Unidos un gran aliado para la defensa de la democracia, la defensa de las libertades y la lucha contra el crimen”, es necesario que los candidatos presidenciales entiendan su posición con respecto al acuerdo de paz.



Por un lado, el Centro Democrático asegura que “los máximos responsables de las Farc quedan con el beneficio de no extradición, no tendrán pena privativa de la libertad en Colombia y podrán ser elegidos a cargos públicos”.



“Otros delitos graves como las masacres y los secuestros tampoco serán debidamente sancionados. A los máximos responsables de las Farc, les bastará reconocer el delito para evitar tener una pena privativa de la libertad y reclusión; y en cualquier circunstancia, reciben el beneficio de la elegibilidad política”, dice la misiva.



Además, alerta que las Farc no deberán entregar el dinero que posean para reparar a las víctimas “y por tanto, con ese dinero podrá adquirir todas las armas que requiera y podrá usarlo para hacer política”.



Finalmente, el uribismo le dice tanto Clinton como a Trump que el actual presidente de su país, Barack Obama, concedería indultos “ahora en diciembre en favor de personas de las Farc, condenadas y hoy recluidas en cárceles norteamericanas por delitos graves como narcotráfico, terrorismo y secuestro de ciudadanos norteamericano”, pero que esos indultos serían un mal mensaje “frente a los grandes esfuerzos que han hecho Estados Unidos y Colombia en contra del crimen organizado”.



Publicidad

Esta es la carta del Centro Democrático a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos de América:

Bogotá, 8 de septiembre de 2016 (CD). El partido Centro Democrático envió ayer miércoles (7 de septiembre), una carta dirigida a los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos de América: Hillary Diane Rodham Clinton y Donald John Trump.

Publicidad

A continuación el texto de la Carta:

Publicidad

"Bogotá, 7 de septiembre de 2016

Respetados Candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos de América

Publicidad

HILLARY DIANE RODHAM CLINTON - DONALD JOHN TRUMP

Publicidad

Sea lo primero resaltar que Colombia ha tenido en los Estados Unidos un gran aliado para la defensa de la democracia, la defensa de las libertades y la lucha contra el crimen, y que dicha alianza ha trascendido los gobiernos y ha estado por encima de los partidos políticos. Hoy tenemos que apelar a ustedes para manifestarles preocupaciones por lo que sucede en Colombia por los denominados Acuerdos de La Habana:

· El grupo narcoterrorista Farc, que es el cartel de cocaína más grande del mundo, en dichos Acuerdos ha obtenido del Gobierno colombiano la aceptación de que el narcotráfico es un delito político. En consecuencia, los máximos responsables de las Farc quedan con el beneficio de No Extradición. Así mismo, no tendrán pena privativa de la libertad en Colombia y podrán ser elegidos a cargos públicos. Otros delitos graves como las masacres y los secuestros tampoco serán debidamente sancionados. A los máximos responsables de las Farc, les bastará reconocer el delito para evitar tener una pena privativa de la libertad y reclusión; y en cualquier circunstancia, reciben el beneficio de la elegibilidad política.

Publicidad

· En los Acuerdos de La Habana, el grupo terrorista Farc, considerado como el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no tendrá la obligación de entregar el dinero para reparar a las víctimas y por tanto, con ese dinero podrá adquirir todas las armas que requiera y podrá usarlo para hacer política. En estas circunstancias, al surgir un Partido Político derivado del terrorismo, dicho dinero será un factor de distorsión de la democracia.

Publicidad

· El señor Ex Presidente César Gaviria anunció en Colombia que el señor Presidente de los Estados Unidos de América, su Excelencia Barack Obama -al ejercer su facultad autónoma de conceder indultos- lo haría “ahora en diciembre” en favor de personas de las Farc, condenadas y hoy recluidas en cárceles norteamericanas por delitos graves como narcotráfico, terrorismo y secuestro de ciudadanos norteamericanos; y también, para otros que no han sido capturados pero que están siendo requeridos por los mismos delitos.

Entendemos y respetamos las facultades propias del Presidente Barack Obama al conceder indultos, pero queremos señalar que una decisión en tal sentido sería un muy mal mensaje frente a los grandes esfuerzos que han hecho Estados Unidos y Colombia en contra del crímen organizado durante años, así:

Publicidad

v El Plan Colombia, acordado entre los Presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana, dio magníficos resultados en la disminución del narcotráfico y la sustitución de cultivos ilícitos y ahora parece que todo este trabajo y esfuerzo se ha perdido, verbigracia, los niveles de producción de coca en Colombia están regresando a los que había antes del Plan Colombia.

Publicidad

v Entre los años 2002 y 2010, Colombia extraditó a los EEUU cerca de 1.200 personas por narcotráfico, entre ellos, a 14 cabecillas del paramilitarismo. Tema que no han considerado quienes desde nuestro país anuncian indultos a terroristas narcotraficantes de las FARC por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Con todo ello, queremos trasmitir a ustedes, respetuosamente, estas preocupaciones e invitar a su reflexión, en la seguridad de que nuestros dos países no permitan que los malos ejemplos, como los Acuerdos de La Habana, en lugar de generar condiciones de democracia, vigor económico, justicia y reconciliación se traduzcan en generación de nuevos criminales y en el camino para tener en nuestro país la segunda Venezuela de Chávez.

Publicidad

Con alto sentimiento de respeto y consideración,

Publicidad

ALVARO URIBE VÉLEZ

Expresidente y Senador de la República de Colombia

CARLOS HOLMES TRUJILLO

Publicidad

Pre-candidato presidencial del Centro Democrático

Publicidad

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Pre-candidato presidencial del Centro Democrático

ÓSCAR IVÁN ZULUAGA

Publicidad

Pre-candidato presidencial del Centro Democrático

Publicidad

PALOMA VALENCIA

Senadora y Vocera del Centro Democrático

RUBÉN DARÍO MOLANO

Publicidad

Representante y Vocero del Centro Democrático