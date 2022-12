Usuarios de Saludcoop protestan en Bogotá por falta de medicamentos

Un grupo de usuarios de la EPS intervenida Saludcoop protestaron este viernes en Bogotá porque, al parecer, la empresa de salud no ha hecho entrega de medicamentos desde hace varios meses (Lea también: SuperSalud prorrogó por seis meses la intervención a la IPS SaludCoop ).



Luis Eduardo Martínez, uno de los manifestantes, indicó que Epsifarma no ha hecho entrega de medicamentos vitales para la salud de muchos pacientes.



“Cada mes le entregan un sello al usuario y dicen que no hay medicamentos, vuelva el otro mes. Hay personas con 6 y hasta 8 sellos, por lo que exigimos la entrega de medicamentos que son vitales para patologías como cáncer y enfermedades renales”, afirmó (Lea también: El desgarrador video de actor contra el sistema de salud )



Entretanto, la compañía no se ha pronunciado al respecto por lo que las personas que se han movilizado hasta esa zona de la ciudad seguirán protestando.