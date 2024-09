Varios quedamos frustrados: David Suárez Tamayo sobre elección de procurador general

La elección de procurador general ha desatado todo tipo de reacciones en el país, en especial, después de que se conociera que Gregorio Eljach era el candidato del presidente Gustavo Petro en la terna. Varios partidos se pronunciaron y el tema fue cuestionado por jurídicos y otros ciudadanos se quejaron, como David Suárez Tamayo, candidato a la Procuraduría. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó cómo se realiza este proceso.

Expuso su visión sobre la elección del procurador y la necesidad de contar con una Procuraduría independiente en Colombia. Durante la entrevista, Tamayo abordó varios temas relacionados con el proceso de selección actual y las críticas que ha recibido.

En primer lugar, mencionó que, a pesar de que sabía que era difícil ser elegido como procurador, decidió postularse con la intención de ser un verdadero jurista y académico al frente de esta entidad. Explicó que en su discurso hizo referencia a varios procuradores destacados del pasado, como Florentino González, Mario Aramburu Restrepo, Carlos Jiménez Gómez y Carlos Mauro Hoyos, quienes representaban “verdaderos juristas y académicos comprometidos con la justicia”.

Sin embargo, señaló que, lamentablemente, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia optaron por candidatos ligados a partidos políticos y con jefes políticos. También mencionó la frustración al ver que otros destacados juristas fueron descartados en el proceso de selección.

"Creía que era una oportunidad histórica para que tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado tornaran a personas que no estuvieran vinculadas a una casa política, que no tuvieran un jefe político y que, de pronto, le dieran la oportunidad a un verdadero jurista, a un académico que llegara a la Procuraduría con una finalidad esencial y es hacer de la Procuraduría lo que no ha podido ser durante esos 32 años de la Constitución, es que sea un organismo técnico autónomo e independiente. Esa era la aspiración. Yo sí sabía que era muy difícil, quedamos frustrados varios en la lista del Consejo de Estado", agregó.

En cuanto a la elección de Gregorio Eljach, Tamayo cuestionó el proceso, señalando que no se había inscrito en la convocatoria de la Presidencia y que no había estado en el proceso que había convocado el presidente Petro. Expresó su descontento con la escogencia de una persona “claramente politizada para el cargo”.

En relación a las críticas sobre la elección del procurador, destacó que el problema no radica en la existencia de la Procuraduría, sino en la forma en que se elige a los procuradores. Sostuvo que es necesario reformar el proceso de selección y garantizar que los procuradores sean profesionales

Tamayo también aseveró que, si bien algunos proponen la eliminación de la Procuraduría, consideró que es fundamental para el país contar con un organismo de control técnico y autónomo. Resaltó la importancia de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, manifestó la necesidad de reducir el tamaño y el presupuesto de la Procuraduría, así como eliminar los cargos burocráticos excesivos.