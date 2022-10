Vender Isagen es una decisión acertada en un momento oportuno: Cambio Radical

Según el partido de la Unidad Nacional, “se trata de una decisión acertada en un momento oportuno”.



Además, la colectividad le pide a los diferentes partidos políticos para que se debata la venta de Isagen con argumentos técnicos y no rivalidades políticas. (Lea además: Uribismo se opone a venta de Isagen con un solo oferente ).



Cambio Radical asegura que gracias al dinero que se recaudaría por la venta de Isagen, se fortalecerá la inversión en infraestructura y por lo tanto el país seguirá creciendo por encima del promedio continental.



“Los ingresos obtenidos con esta venta, servirán de garantía en la inversión de capital privado en infraestructura vial y de transporte más importante de nuestra historia. Con los cerca de setenta (70) billones de pesos que se invertirán en infraestructura (29 proyectos 4G, 15 APP de iniciativa privada, la modernización de los puertos, la navegabilidad del río Magdalena y la construcción del metro de Bogotá), la economía colombiana seguirá creciendo por encima del promedio latinoamericano, generando prosperidad y empleo para los colombianos”, dice el comunicado.



Finalmente, el director nacional de Cambio Radical, Rodrigo Lara, entregó 8 argumentos por los cuales es adecuado y necesario vender Isagen:



1. El mercado eléctrico del país es maduro y atractivo para el inversionista privado, por lo que no necesita del Estado.



2. El Gobierno Pastrana intentó vender la participación en Isagen. El Gobierno Uribe también intentó venderla en 2009, a un precio base aproximado de 3 billones de pesos y en un momento de altos precios del petróleo.



3. Se vende en el momento que más lo necesita el país.



4. Se vende a buen precio.



5. Los recursos irán al banco de desarrollo nacional. infraestructura necesita financiación del Estado.



6. Con los recursos se logará que el capital privado también invierta en infraestructura.



7. Buena rentabilidad financiera y gran rentabilidad económica y social.



8. Las tarifas no subirán.