Venezuela coincide con Colombia en crear comisión que discuta límites marítimos

A través de un comunicado, el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro rechazó la nota de protesta enviada por Colombia por el decreto que unilateralmente traza la línea de frontera, considerando que el Gobierno de Juan Manuel Santos “se escandaliza y exagera los chantajes y mentiras mediáticas en sustitución de válidos canales diplomáticos y de diálogo”. (Lea también: Maduro tratará en Asamblea de Venezuela conflicto territorial con Guyana )



Según el comunicado emitido por la Cancillería de Venezuela, están dispuestos a conformar una comisión binacional para alcanzar un acuerdo que no sea unilateral y se defina una línea fronteriza.



Además, hace referencia al polémico decreto unilateral asegurando que el vecino país “ha cumplido, cumple y cumplirá con todos los tratados internaciones”. (Lea también: Gobierno de Maduro guarda silencio por protesta de Colombia sobre límites )



Este es el comunicado completo emitido por el Gobierno de Venezuela:



La República Bolivariana de Venezuela llama la atención sobre el tenor de las declaraciones del Gobierno de Colombia, en donde se escandaliza y exagera los chantajes y mentiras mediáticas en sustitución de válidos canales diplomáticos y de diálogo debido entre países de buena vecindad.



Coincidimos en la realización de la Comisión Binacional de Alto Nivel (COBAN), para conversar oportuna y eficazmente los temas de interés bilateral, que redunde en las buenas relaciones entre ambos países.



Venezuela ha cumplido, cumple y cumplirá con todos los tratados internaciones válidamente suscritos por ella, fiel a su tradición de respeto absoluto del Derecho Internacional Público. La República Bolivariana de Venezuela está a la disposición para abordar debidamente las delimitaciones pendientes con la República de Colombia.



Repudiamos las campañas antivenezolanas cargadas de odio, que desde Bogotá, suscriben y promueven factores oligárquicos locales para fomentar la enemistad y promover la confrontación entre dos países hermanos.



La República Bolivariana de Venezuela ratifica sus lazos de amistad y unión entre ambas repúblicas, que comparten más que historias comunes, compartimos el anhelo bolivariano de unión latinoamericana y paz para nuestros pueblos. Es en el diálogo leal y fraterno que encontraremos el camino para relaciones de respeto e igualdad, recordemos las sabias palabras del Libertador Simón Bolívar: "En política nada vale tanto y cuesta menos como las demostraciones de respeto y consideración".



