Venezuela está lista para "nueva era" de relaciones con EE.UU., dice Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el país "está listo" para comenzar una "nueva era" de relaciones con el gobierno de los Estados Unidos que, dijo, tendrán que estar basadas en "el respeto" y el "no intervencionismo".



"Si se abre una ventana, presidente (Barack) Obama, para avanzar en una nueva época, en una nueva era de respeto absoluto, de no intervencionismo, Venezuela está preparada y está lista para iniciar una nueva era de relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica en base al respeto", indicó Maduro en un acto de Gobierno en Caracas.



Apuntó a que unas declaraciones hechas este jueves por Obama, las cuales no precisó, "pudieran abrir una puerta para iniciar una nueva era de relaciones, entre Venezuela, América Latina y el imperio de Estados Unidos de norteamérica".



En una entrevista exclusiva a EFE, Obama aclaró que no cree que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos y "Estados Unidos no es una amenaza para el Gobierno de Venezuela".



El 9 de marzo pasado, Obama firmó una orden ejecutiva en la que calificó la situación interna de Venezuela de "amenaza extraordinaria e inusual" a la seguridad estadounidense, decisión que levantó las quejas de Caracas.



"¿Por qué el presidente Obama tomó la decisión de firmar el decreto (...) y por qué el presidente Obama sale hoy a decir que lo que firmó no es?", se preguntó Maduro la tarde de este jueves.



En este sentido, el máximo mandatario venezolano aseguró que para abrirse esta posibilidad de acercamiento entre los gobiernos, Obama debe de "responder" por qué firmó este decreto.



"Yo pongo sobre la mesa, a menos de 24 horas de la Cumbre de Panamá, ¿por qué usted firmó ese decreto? Si no responde por qué lo hizo, será imposible abrir un era para el respeto y la diplomacia de paz", sostuvo.



Reiteró que esta decisión de Obama, a su parecer, es el "error más grande" que su homólogo estadounidense "ha cometido en política internacional en los seis años" que este ha sido presidente.



Estas declaraciones llegan horas después de que Maduro recibiese al consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, después de que este se reuniese también con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y hoy con la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática y a escasas horas del comienzo de la VII Cumbre de las Américas en Panamá.



Las relaciones entre Caracas y Washington, sin embajadores desde 2010, han pasado en los últimos años por diversos altibajos y se encuentran a día de hoy bajo mínimos.



EFE.