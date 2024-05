La razón del descontento de jóvenes con Petro: habla una de las protagonistas de reclamo

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Jessica Mora, una destacada líder de la juventud, expresó abiertamente su descontento con la gestión del presidente Petro respecto a los espacios de decisión juvenil en el país.

¿Qué pasó en el encuentro con el presidente Petro?

Jessica Mora narró los detalles de lo ocurrido con el presidente en el Consejo Nacional de Juventud, donde se esperaba discutir y avanzar en las agendas juveniles, pero terminó en reclamos al primer mandatario.

"Nosotros, como jóvenes organizados, tenemos estructurado un subsistema de participación juvenil que nos permite desde lo local hasta lo nacional dialogar y concertar, pero lo que sucedió ayer fue una muestra de cómo nuestras voces aún se encuentran marginadas en las decisiones importantes", explicó Mora.

Según dijo, el proceso fue demasiado breve y las respuestas del presidente no abordaron las inquietudes ni las propuestas presentadas.

Publicidad

"Llegamos con más de 12 compromisos previos, y parecía que el Gobierno no estaba al tanto de estos. No es suficiente abrirnos las puertas si no estamos realmente tomando decisiones", afirmó con convicción.

Mora también clarificó cómo funciona el sistema de representación juvenil: "Hay elecciones populares para consejeros de juventud y también plataformas donde los jóvenes se organizan de manera autónoma para elegir a sus representantes en niveles más altos". Ella misma ha sido electa como comisionada de Concertación y Decisión Nacional, lo que la coloca en una posición crucial para la toma de decisiones sobre agendas juveniles en el país.

Publicidad

Durante la entrevista, Jessica recalcó que, pese a los desafíos, hubo avances significativos en términos de diálogo directo con varios ministros antes de la intervención del presidente.

"Tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra del Trabajo, el ministro de Salud, entre otros, lo que muestra una voluntad política de escuchar, aunque la efectividad de estos diálogos aún está por verse", comentó.

Mora concluyó con un llamado a la acción y enfatizó la importancia de la participación y efectiva en todos los niveles de Gobierno: "Nuestro objetivo no es solo ser escuchados, sino también implementar cambios reales y concretos que reflejen nuestras propuestas y necesidades", señaló.