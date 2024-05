“Petro no sabe leer a la juventud”: Julieta, joven inconforme con políticas del Gobierno

El atropellado encuentro entre el presidente Gustavo Petro y jóvenes durante un foro con juventudes organizadas de todo el país; hubo tensión entre los jóvenes y el mandatario, quienes le reclamaron que no los estaba escuchando.

El hecho que quedó registrado en video y capturado la atención nacional, uno de esos momentos, cuando un joven acusó al presidente Gustavo Petro de populista mientras otros le pidieron ser escuchados.

Este incidente ha reavivado el debate sobre si las promesas electorales del presidente están siendo efectivamente cumplidas.

El hecho ocurrió en el Consejo Nacional de Juventud, que ya ha sido postergado en múltiples ocasiones. Sin embargo, lo que debía ser una plataforma para el diálogo se convirtió en un campo de batalla verbal. Los jóvenes, lejos de sentirse escuchados, terminaron exponiendo sus descontentos de manera contundente.

En diálogo con Mañanas Blu, Julieta Osorio, representante de los jóvenes, entregó detalles del encuentro y la percepción del lugar que les ha dado el presidente Gustavo Petro.

"Básicamente el día de ayer estaba planeado que se hiciera la sesión conjunta del Subsistema Nacional de Participación, que es donde, por ley los jóvenes podemos participar y hacernos escuchar por parte de los gobernantes. Pero ayer llegamos al evento y como lo habíamos planeado, no era una sesión conjunta, sino que estaba más dispuesto a un foro", contó sobre el encuentro.

La joven reiteró su molestia y enfatizó en que el presidente no los escucha ni los sabe leer, "Petro no sabe leer a la juventud. Tal vez no entiende que es un sistema de participación, que son las plataformas, y por eso considera que somos unos jóvenes politiqueros”.

Ante la pregunta sobre si está arrepentida por haber votado por el mandatario, señaló que pese a que no eran muchas las opciones, esperaban mucho más.

"Esperábamos más. La desilusión en el tema de juventudes es que no se ha podido articular", agregó.

En ese mismo sentido, hizo un llamado para que los escuche y se pongan en marchas las propuestas, Osorio reflexionó sobre los modos del presidente Gustavo Petro y aseguró que pareciera que el mandatario solo se mirara así mismo.

"Lo catalogo como un discurso en que de nuevo solamente se está mirando a él y no la realidad de los jóvenes", dijo.

Ante el ejercicio de proposición, dijo que ellos se han encargado de ello, sin embargo, la respuesta no ha sido positiva por parte del Gobierno.

"Específicamente la desilusión en el tema de Juventudes es que no se ha podido articular. Es que hemos sido propositivos, hemos construido propuestas, hemos generado discusiones y la respuesta del anterior año del Gobierno fue: ay, es que estamos en transición al viceministerio y entonces muchas funciones.... y no hemos podido hacer nada", explicó.

Escuche aquí la entrevista completa: