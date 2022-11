Venezuela necesita justicia, no revancha: Henrique Capriles

Dijo que en la oposición no hay división sino que hay varias alternativas “y todos estamos viendo la que consideramos que más se adecúa y que se podría lograr para tener el objetivo final”.



Aseguró que por su parte considera que el referendo revocatorio es la mejor opción “porque se requiere una organización de los venezolanos y de la voluntad popular por lo cual estoy recorriendo el país para lograrlo”.



Afirmó que los venezolanos no se sienten representados por el Gobierno actual lo cual se demostró en las elecciones del pasado 6 de diciembre cuando “se demostró que nosotros queremos cambios en el país”.



Sobre la advertencia que lanzó la Casa Blanca relacionada con Venezuela, Capriles afirmó que “es importante que ellos sepan diferenciar que no están hablando de nuestro país o los venezolanos en general sino que se refieren a unos cuantos funcionarios”.



Capriles dijo que es importante apelar a la fuerza más importante que tiene el país que son los venezolanos “porque algunos han cogido como trinchera el Tribunal Supremo y eso tiene que cambiar”.



Agregó que en la Venezuela que viene debe haber “independencia plena de poderes porque nuestro país necesita justicia no revancha”.