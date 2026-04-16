Viajes de Petro: 276 días fuera del país y más de $9.000 millones en gastos, según revelador informe

El presidente Gustavo Petro suma 65 viajes internacionales desde su posesión y 276 días fuera del país, según una investigación del representante Julio César Triana del partido Cambio Radical. El informe, basado en derechos de petición, señala que los desplazamientos se han realizado desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2025.

La investigación también indica que los viajes internacionales han tenido un costo superior a los nueve mil millones de pesos en alojamiento, transporte y alimentación. A este valor se suman gastos asociados a la operación logística de los desplazamientos oficiales.

El reporte agrega que el presidente ha visitado 23 países en este periodo. Entre los destinos más frecuentes están Estados Unidos con cerca de 7 viajes, Venezuela con 5 y Brasil con 5.

𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀🚨



El presidente Petro ha estado más de 9 meses fuera del país (276 días exactamente) ✈️y ya completa 65 viajes internacionales, a propósito de su gira de hoy por Barcelona.



💰Hasta diciembre del 2025, estos 'viajes' han costado más de 9 mil millones de pesos… pic.twitter.com/0rOjuKI7n5 — Julio César Triana (@TrianaCongreso) April 15, 2026

También figuran Chile y México con alrededor de 4 viajes cada uno, además de Francia con una cifra similar. España registra cerca de 3 visitas en el mismo periodo, según el consolidado.



En la lista aparecen otros destinos con entre 2 y 1 viaje. Entre ellos están Ecuador, Suiza, Bélgica, Panamá, Uruguay, Alemania, Italia, Portugal, China, Japón, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Honduras, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Haití y Austria.

Esta información se conoce justo cuando el presidente Petro viaja a Barcelona, España, para participar en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, programada para el 17 y 18 de abril. La agenda incluye la Global Progressive Mobilisation.

El jefe de Estado asiste a la Global Progressive Mobilisation, organizada por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista. En la agenda también está la reunión principal del 18 de abril, donde Petro tiene previsto intervenir.

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Entre los asistentes confirmados están la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Durante su ausencia, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, asume como ministro delegatario hasta el 21 de abril, según el decreto expedido por la Presidencia. La delegación cubre el periodo del viaje oficial.