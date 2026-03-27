En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Víctimas critican elección de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la comisión de DD.HH.

Víctimas critican elección de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la comisión de DD.HH.

La senadora del partido Comunes y firmante de paz se defendió asegurando que su presencia responde a su participación política adquirida en el marco del acuerdo de paz de 2016 y pidió a los sectores políticos y de oposición no instrumentalizar a las víctimas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad