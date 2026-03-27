Víctimas critican elección de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la comisión de DD.HH.

Una polémica política se desató luego de que en la sesión de esta semana de la Comisión de Derechos Humanos del Senado fuera elegida con cinco votos la senadora del partido COMUNES y firmante del acuerdo de paz, Sandra Ramírez, como vicepresidenta de la célula hasta finalizar el periodo legislativo el próximo 20 de julio.

La designación generó una ola de críticas especialmente por parte de víctimas de las Farc quienes consideran este hecho un agravio ya que si bien no ha sido vinculada a un macrocaso por parte de la JEP, si es compareciente ante este tribunal y hay testimonios de víctimas que la mencionan en hechos relacionados con reclutamiento forzado de menores y violencia sexual.

“Es una afrenta. Revictimiza a todas las víctimas afectadas por ella. Hoy representamos víctimas directas de Sandra Ramírez que fueron violentadas, que fueron reclutadas y que fueron víctimas directas de ella en el marco del conflicto. Hacemos un llamado a la JEP para que ella sea vinculada al macrocaso 07 -reclutamiento de menores- y sea recibida su versión libre y sepamos la verdad de los hechos para poderlos contrastar”, aseguró Sebastián Velásquez, representante legal de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL).

“Muchas mujeres, incluyéndome a mí, hemos denunciado a esta criminal ante la JEP. Hemos solicitado que sea incluida en el macrocaso 07 y la JEP no nos da respuesta. Y hoy me encuentro con la sorpresa de que fue nombrada vicepresidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Hasta cuándo las víctimas vamos a seguir siendo pisoteadas en Colombia? ¿Hasta cuándo los criminales ocuparán los espacios de poder? ¿Hasta cuándo las víctimas tendremos verdad, justicia, reparaciones dignas?”, aseguró Deisy Donnelly Guanaro, víctima de reclutamiento forzado.



La senadora Ramírez se defendió asegurando que su presencia responde a su participación política adquirida en el marco del acuerdo de paz de 2016 y pidió a los sectores políticos y de oposición no instrumentalizar a las víctimas.