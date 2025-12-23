En vivo
Víctimas califican de "indignante" fallo que protege a Sandra Ramírez y limita derecho a denunciar

Víctimas califican de “indignante” fallo que protege a Sandra Ramírez y limita derecho a denunciar

La Federación Colombiana de Víctimas y diversos sectores sociales rechazaron el fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar señalamientos contra la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, al considerar que silencia a las víctimas y protege a exintegrantes de las Farc.

