Sandra Ramírez niega deudas con la justicia, pero testimonios de víctimas la señalan

A pesar de que la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y congresista del partido Comunes, ha reiterado en múltiples ocasiones que no tiene cuentas pendientes con la justicia, BLU Radio pudo confirmar que actualmente figura en condición de compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Incluso, cada vez que ha necesitado salir del país, ha tenido que solicitar autorización a este tribunal transicional.

La controversia se agudizó luego de la difusión de un video en el que se le preguntó a la congresista si considera que ya están saldadas sus deudas con la justicia. Ante la consulta, Ramírez respondió de manera polémica que será “el secretario de Laura quien tenga que asumir las consecuencias jurídicas”, declaración que generó críticas y abrió nuevamente el debate sobre su rol en la transición hacia la paz.

De acuerdo con documentos conocidos por BLU Radio, así como con testimonios de varias víctimas, el nombre de Ramírez aparece mencionado directamente en hechos relacionados con reclutamiento forzado de menores y violencia sexual.

Estas versiones han llevado a que asociaciones de víctimas anuncien que acudirán formalmente a la JEP para que la senadora sea vinculada como responsable en el Caso 07, que investiga a exintegrantes de las Farc por reclutamiento de menores de edad y delitos sexuales.

En este escenario, la situación judicial y política de la congresista se mantiene bajo la lupa, mientras crecen las voces de las víctimas que exigen verdad, justicia y reparación en el marco de los procesos de paz.