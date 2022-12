Víctimas de falsos positivos piden a la JEP negar solicitud de general (r) Montoya

de queno fue bien recibida por las madres de Soacha, víctimas de falsos positivos,

quienes rechazaron cualquier beneficio que el militar pueda recibir en la JEP.

“Esa solicitud debe ser negada, el general no debería ni hacerla. Él mató a personas, jugó con vidas y es injusto que no vaya a pagar cómo debe de ser, es injusto que se someta a algo que no le corresponde. No debe estar en ese proceso, por el contrario, debe ser juzgado como cualquier criminal”, dijo Yubeli Andrea Oviedo, hermana de Julián Oviedo, víctima de falsos positivos cuando fue llevado desde Soacha hasta Norte de Santander.

En medio de las críticas el abogado del general, Andrés Garzón, aseguró que esta jurisdicción la han estudiado a profundidad.

“Creemos que en el caso de los miembros de la Fuerza Pública debe ser el juez natural por disposición legal. Esperamos tener todas las garantías que nos da la ley y especialmente la garantía de objetividad y de verificación de las conductas, cadena de mando y demás. Por lo tanto, la expectativa es alta: que cumpla y que sea un juez objetivo y racional", dijo.

De aprobarse la solicitud en la JEP, el general en retiro Mario Montoya se convertiría en el segundo general de alto rango en someterse a la JEP, después del general en retiro Henry Torres Escalante quien la semana anterior oficializó su sometimiento al tribunal especial.

Con estos procesos de militares en el tribunal especial, el general Jaime Ruiz desde ACORE, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, insistió en su rechazo para los procesos.

Asegura Ruiz que el posible sometimiento del general Montoya es relevante y mediático por el alto rango del militar. Sin embargo, advierte, que espera que sea juzgado con las garantías.

“Nosotros tenemos una serie de reparos sobre lo que se pactó y lo que se nos prometió: plena seguridad jurídica y garantías de blindaje internacional. Nos preocupa que al interior de la JEP hoy el 50% de los magistrados estén cuestionados e impedidos para juzgar a militares porque antes de llegar ahí estuvieron involucrados en la guerra jurídica que ha enfrentado la Fuerza Pública”.

El acta de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz presentado este martes a la JEP pasa a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que tomará decisión y posteriormente hará un llamado al excomandante del Ejército para rendir las explicaciones pertinentes.