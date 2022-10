Víctor Carranza fue enfático en decir que no es guerrillero: Monseñor Gutiérrez

debido a su avanzado cáncer.

Publicidad

“He estado muy al tanto de las dolencias de Víctor Carranza. He visto cómo se ha ido deteriorando su salud”, dijo el sacerdote.

“Fue un líder, un hombre que no sólo sabe de esmeraldas y de negocios. Es un caballero interesado por la paz, por el bien de la comunidad por eso yo como obispo acogí su bondad y la ayuda que me presentó. Por eso no lo he abandonado en estos momento de enfermedad”, dijo Monseñor Gutiérrez al declarar el afecto que siente por el hombre que por décadas libró una guerra sin cuartel por el poder esmeraldífero en Colombia.