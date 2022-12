Víctor Maldonado, en libertad por vencimiento de términos

El juez 61 de garantías otorgó la libertad por vencimiento de términos al empresario Víctor Maldonado procesado por el escándalo financiero de Interbolsa, sin embargo, le ordenó portar el brazalete electrónico. El empresario quedará en libertad una vez sea notificado y el Inpec compruebe que no tiene otras órdenes de captura.

En el desarrollo de la audiencia el abogado defensor, Iván Cancino, aseguró que pasaron 648 días y que la Fiscalía no ha definido la situación judicial de su cliente.

La fiscal del caso, Alexandra Ladino, expuso que tan solo han transcurrido 215 días, qué no se puede tener en cuenta el tiempo en que Maldonado estuvo preso en España y que no ha podido hacer la acusación porque la defensa de los implicados en el descalabro financiero han pedido aplazamientos, nulidades y no han asistido a las audiencias.

Por su parte, la Procuraduría había solicitado que no se otorgue el beneficio.El empresario, quien fue extraditado el 27 de noviembre de 2015, se declaró inocente de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada, concierto para delinquir y negativa de reintegro imputados por la Fiscalía General.

Según la investigación de la Fiscalía, el deudor del Fondo Premium de InterBolsa habría tenido conocimiento directo del uso indebido que se le dio al dinero de los inversionistas sin su consentimiento para adelantar diferentes actividades bursátiles y la realización de negocios personales.

Otras libertadesA la fecha

10 personas procesadas por el desfalco financiero de Interbolsa y Fondo Premiun han recobrado su libertad.

En cuanto al caso de InterBolsa, en enero de 2015, un juez de Conocimiento de Bogotá dejó en libertad al empresario italiano Alessandro Corridori; su esposa, Claudia Jaramillo Palacios; además de la inversionista María Eugenia Jaramillo, y el representante legal de P&P Investment, Carlos Arturo Neira Llache.

En cuanto al proceso por el Fondo Premium de InterBolsa, en el transcurso de 2016 quedaron en libertad la representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero, Claudia Patricia Aristizábal González; los representantes legales de Valores Incorporados, Natalia Zúñiga Isaacs y Ricardo Martínez; y el directivo del Fondo Premium, Juan Andrés Tirado Moreno.

Mientras que el último en quedar en libertad fue Maldonado, quien se suma al gerente del Fondo Premium de InterBolsa Rachid Maluf Raad, en salir de prisión.

