Video: así fue la liberación de la sargento secuestrada por el ELN junto con sus dos hijos

En una operación conjunta entre la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, se logró la liberación de la sargento del Ejército, Ghislaine Karina Ramírez, y sus dos hijos menores de edad, quienes se encontraban en poder del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La noticia de su liberación fue confirmada por la Defensoría del Pueblo este viernes 7 de julio. Aunque aún no se ha revelado la ubicación exacta donde la sargento fue entregada, se sabe que ya está siendo trasladada por las Fuerzas Militares para su pronta reunión con sus seres queridos.

El padre de la uniformada compartió su preocupación por el bienestar de su hija y sus hijos, especialmente por su hijo Juan Camilo, de seis años, quien padece autismo y requiere cuidados especiales y controles médicos permanentes. A pesar de ello, la sargento y sus hijos finalmente fueron liberados y se espera que reciban la atención necesaria para su recuperación física y emocional.

En videos capturados en el momento de la liberación, se puede apreciar a la sargento llegando desde la selva en compañía de un grupo de hombres armados portando banderas del ELN. También se puede ver a sus dos hijos y a su perrita Sky, quien los acompañó durante el cautiverio. Posteriormente, la guerrilla los entregó a una delegación de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia, en un emotivo acto que marca el inicio de su camino hacia la libertad.

Aquí el video del momento de la liberación:

"Agradecemos a la Defensoría y la Iglesia Católica por su labor, al facilitar la libertad de la Sargento Karina Ramírez y sus dos hijos, que habían sido secuestrados por el GAO-ELN el pasado 3 de julio en Arauca", señaló el Ejército a través de un trino.

El trabajo realizado por el equipo de la Regional Arauca de la Defensoría del Pueblo fue fundamental para lograr el regreso a la libertad de la suboficial y sus hijos de seis y ocho años. Según los informes iniciales, los tres fueron recibidos en aparente buen estado de salud.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, reiteró el llamado a que los niños y adolescentes sean excluidos del conflicto armado y enfatizó en la importancia de su protección. Además, destacó que la Defensoría del Pueblo continúa dispuesta a facilitar el retorno seguro de todas las personas que se encuentran en manos de grupos armados ilegales.

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo ha mantenido una Alerta Temprana (AT) en los siete municipios del departamento de Arauca (AT 024-21 y AT 011-23) y exhorta a las autoridades a tomar medidas de prevención y protección para salvaguardar a la población civil en la región.