Video: Joven denuncia comparendo de policías por preguntar por empanadas

Un nuevo caso de comparendo relacionado con empanadas se hizo viral en redes sociales en las últimas horas en Colombia. El video, compartido inicialmente por la usuaria Karen Herrera en su cuenta de Facebook, fue grabado en Bogotá y muestra a dos uniformados cuando sancionan a una joven cuyo pecado habría sido solamente preguntar por el apetitoso producto.

Los hechos se registraron en la localidad de Teusaquillo, en el centro de la capital colombiana. “Solo preguntó y el policía le puso el comparendo”, escribió Karen Herrera al hacer público el caso.

Publicidad

BLU Radio habló con la protagonista del hecho, Erika Tatiana Martínez, quien contó al detalle lo sucedido.

"Esta mañana estábamos llegando a trabajar a la oficina ubicada en la carrera 13 con calle 38 en Teusaquillo. Al llegar, obviamente, uno desea desayunar. En el momento pues había un puesto nuevo en la calle, pregunté que a cómo las empanadas y se me acerca un policía que me dice que si compro la empanada me va a poner un comparendo de $ 800.000", relató.

"Yo le dije que me parecía la cosa más ridícula del mundo ponerme un comparendo solamente por estar preguntando. Entonces me dijo que eso era irrespeto a la autoridad y que me iba a hacer un comparendo. Yo fui y me senté donde estaba con mis compañeros. Allí llegó, me mandó un auxiliar para que me pidiera la cédula y hacerme el comparendo. Yo le dije que no tenía cédula porque estaba en la oficina y mi jefa no había llegado", prosiguió.

En medio del procedimiento sus compañeras, contó Martínez, empezaron a grabar el video.

Publicidad

“Qué tal este país”, se oye decir a la joven a la que se le impuso el comparendo en medio de la macondiana diligencia.

"[El policía] fue demasiado grosero conmigo, simplemente por el hecho de preguntar a cómo la empanada", añadió.

Publicidad

Durante el procedimiento, la persona que vendía las empanadas también fue sancionada.

"A ella le quitaron el puesto, era una muchacha. Si no estoy mal es ciudadana venezolana", agregó.

Según Erika Martínez, posteriormente el uniformado que le puso el comparendo le anunció a sus jefes que un coronel de la Policía se pondría en contacto para ponerles un derecho de petición pues el video del procedimiento había sido compartido en redes sociales y se había viralizado.

"Mi jefe está hablando con los policías, porque ellos vinieron a buscarlo. No sé de qué están hablando porque no me dejaron estar", relató la joven.

Publicidad

Vea el video que se hizo viral:



Publicidad

Las imágenes alcanzaron en menos de tres horas desde su publicación más de 800.000 reproducciones, así como más 6.000 reacciones. En total, las imágenes han sido compartidas en más de 50.000 ocasiones.