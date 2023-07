Video muestra momento en que habrían matado a chimpancé que escapó en Pereira, ¿desmiente versiones?

A través de su cuenta de Instagram, el representante Juan Carlos Losada, compartió un video en el que se puede ver a uno de los chimpancés que escapó del Bioparque Ukumarí y minutos después se escucha un disparo.

En el video se ve al chimpancé caminar tranquilamente, sin que alguna persona estuviera en riesgo. Quien dispara lo hace desde larga distancia.

“Duele el alma ver este video, pero es prueba suficiente para que @FiscaliaCol adelante investigaciones y se sancionen los responsables bajo la Ley 1774/2016. A Pancho y Chita los mataron a sangre fría y sin una justificación más allá de la irresponsabilidad y la torpeza humana. Mucho se ha hablado de la existencia o no de protocolos para su recaptura y de cómo ante una fuga el único camino es el aturdimiento o sacrificio de un animal, poco de las verdaderas responsabilidades que tenemos como especie de no capturar a otros animales para nuestro entretenimiento y de los deberes que nos asisten con aquellos individuos que, por nuestro egoísmo, hemos condenado a vivir en verdaderas cárceles. El video de los chimpancés por las calles de Pereira es claro: Chita y Pancho no eran un peligro para la ciudadanía. Se trataba de dos animales silvestres que, por culpa de los seres humanos, habían estado condenados a una vida en cautiverio y sólo disfrutaban de libertad”, escribió el representante Losada en su red social.

Hay que recordar que días anteriores, en diálogo con Blu Radio, Sandra Correa, gerente del Bioparque Ukumarí de Pereira, entregó detalles sobre la polémica generada por el sacrificio de los animales y argumentó que todo se debió al protocolo de las autoridades ante el peligro que corrían las personas que hacían parte de la búsqueda.

Publicidad

Según la versión entregada por Jhon Jairo Patiño, cuidador de los animales en el Bioparque Ukumarí, él sí se vio frente a frente con el animal y corroboró la información de las autoridades que indica que el sacrificio fue necesario para evitar que él fuera atacado.

“La hembra en ese momento procede a, literal, atacar al grupo, entonces es necesario la neutralización porque, como estaba oscuro, no había forma de sedarla, porque ya era (un enfrentamiento) cuerpo a cuerpo”, dijo.

Además, manifestó que a los animales se les lanzaron varios dardos con tranquilizantes, pero no tuvieron efecto.

Publicidad

“En el momento que vamos hacia el punto, yo oí una voz de alerta porque el personal va a salir de la cabaña, entonces, al momento de cruzar una polisombra, me encuentro de frente con el animal, en un cuerpo a cuerpo. El animal me ataca y pues cabe aclarar que estos animales pueden tener la fuerza de 6, 7 hombres”, dijo.

Hay que recordar que por este lamentable suceso, la Procuraduría le solicitó a la gerente los detalles sobre la especie y la documentación de los permisos ambientales para el albergue y cuidado de los animales. También deberán especificar las condiciones físicas, ambientales y de seguridad en las que se encontraban los chimpancés, así como las razones por las cuales ocurrió la fuga.

Las directivas del parque Ukumarí deben responder por las circunstancias que rodearon el operativo de búsqueda, confirmando a la Procuraduría el protocolo para atender este tipo de emergencias, así como las razones que llevaron a la muerte de los chimpancés, y precisar si el incidente fue reportado a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, CARDER.

También le puede interesar: