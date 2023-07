“Prohibición de uso de animales para fuerza pública solo será para protestas”: Juan Carlos Losada

En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, aclaró los detalles sobre un controversial proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso de la República que busca evitar el uso de animales en manifestaciones.

"El proyecto prohíbe el uso de perros y caballos por parte de la fuerza pública en manifestaciones o protesta social," explicó Losada, quien, además, destacó que el objetivo es proteger a estos animales de situaciones de alto estrés y potencialmente peligrosas.

Losada recordó escenas "lamentables" en las que caballos sufrieron heridas profundas durante los disturbios de 2021.

El representante Losada aclaró que esta prohibición no significa el fin de los carabineros ni la eliminación de los perros de la fuerza pública. Los caballos aún podrán ser utilizados para patrullajes en zonas rurales y urbanas y, los perros seguirán siendo esenciales en actividades que pueden salvar vidas humanas, como la detección de explosivos o drogas; la prohibición solo se aplica en el contexto de protestas sociales.

“No, se va a permitir por supuesto el patrullaje con los caballos, eso no va a quedar de ninguna manera prohibido, van a poder hacerlo no solamente en la zonas rurales, sino que lo establecido también que se podrá hacer también en perímetros urbanos. Ahí tuvimos una propuesta, nosotros queríamos que los caballos no pudieran ser utilizados en perímetros urbanos, pero entendimos los argumentos de la fuerza pública y así lo permitimos", explicó.

Perros entrenados por la Policía

"Por otra parte, por supuesto, que para el tema de los caninos, que es fundamental para muchas de las actividades de la fuerza pública que puede salvar vidas humanas, ninguno de ellos va a quedar prohibido, como por ejemplo, lo que tiene que ver con los perros, por ejemplo, que pueden oler explosivos, que pueden detectar droga y demás, nada de eso lo estamos tocando, es solamente cuando es en un contexto de protesta social, porque los animales sufren enormemente y poco le aportan en realidad al trabajo que tiene que hacer la fuerza pública de contención cuando hay disturbios o cuando hay motines en una manifestación”, añadió.

Límites de la ley

Al ser cuestionado sobre los límites de la ley y su impacto en la seguridad de los oficiales, Losada sostuvo que no ve a los equinos como una barrera de protección para los uniformados en estas circunstancias. Además, destacó que la prohibición representa un avance significativo en la protección de los animales, que "no tienen la culpa de los conflictos que se generan entre seres humanos".