Video no era contra Santos sino contra vulneraciones de 20 años: patrullero Rozo

Pese a que el texto de la pancarta que aparecía en el video iba directamente dirigido al Gobierno de Juan Manuel Santos, según el patrullero Rozo, las reclamaciones no eran contra el presidente sino contra la falta de garantías que ha existido en la institución durante más de dos décadas.



“No era personal con nadie, simplemente las vulneraciones no son de este Gobierno, son 20 años sin que a los miembros del nivel ejecutivo se les reconozca un subsidio familiar por su esposa, sin que se reconozca una prima de vuelo, de vulneración del régimen pensional”, manifestó.



En ese sentido, dijo que la Policía debe replantear sus normas y advirtió que “es una institución donde si uno ejerce el derecho de expresión lo mandan lejos”.



Finalmente, sobre sus compañeros, que aparecen en la parte del fondo en el video, encapuchados, aseguró que no los delatará, pues también podrían ser destituidos o alejados de sus familias en un eventual traslado.



“No les tengo sino lealtad, ellos tuvieron la valentía de expresarse y es muy respetable la forma como hayan decidido hacerlo”, finalizó.



Cabe recordar que la oficina de control interno de la Policía Nacional, seccional Valle, destituyó e inhabilitó por 17 años al patrullero Rubén Darío Rozo.



El argumento es que con estas acciones el patrullero estaría promoviendo la parálisis del servicio.