Videos: ¡No paran los robos! Con cuchillo y en moto azotan los ladrones en Bucaramanga

En videos de cámaras de seguridad quedaron registrados dos robos que indignaron a los habitantes de Bucaramanga, quienes pidieron mayor seguridad en las calles de la ciudad.

En el primer video se observa el momento exacto en el que una mujer fue intimidada por un hombre que se le atravesó y le robó su bicicleta tras haberla amenazado con un arma blanca. El hecho ocurrió en el intercambiador del Mesón de los Búcaros.

#VIDEO ¡Qué inseguridad! Ladrón intimidó con un cuchillo a una mujer para robarle su bicicleta. El hecho ocurrió en el intercambiador del Mesón de los Búcaros en Bucaramanga → https://t.co/F5aahpXw5N #MañanasBLU pic.twitter.com/fQO7jC9y06 — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) August 27, 2019

La mujer, quien pidió ayuda de las personas que transitaban por el lugar, aseguró que la inseguridad se salió de control en Bucaramanga.

“Ya estamos cansados, sentí miedo cuando se me cruzó el ladrón y me bajó de la bicicleta, es indignante que no haya seguridad ni para movilizarse en bicicleta”, dijo la mujer, quien pidió la reserva de su nombre.

En otra cámara de seguridad también quedó grabado el momento en el que un delincuente en moto le robó el celular a un joven que caminaba por la carrera 33, frente a la clínica Bucaramanga.

#VIDEO ¡No paran los robos! En cuestión de segundos, un hombre en moto le hurtó el celular a este joven que caminaba frente a la clínica Bucaramanga → https://t.co/F5aahpXw5N #VocesySonidos pic.twitter.com/h5Jx7tm51y — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) August 27, 2019

La víctima del robo intentó perseguirlo para recuperar su celular pero su carrera fue infructuosa .

En redes sociales los ciudadanos han pedido mayor seguridad y le han pedido al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que gestione inversión en cámaras de seguridad y recursos para controlar el aumento de los robos en la capital santandereana.

Hoy la inseguridad en @Bucaramanga está en el lugar menos pensado. Terrible lo que nos deja esta administración de @ingrodolfohdez. — Andrés Herrera (@AnDreSS_ph) August 27, 2019

Ante tanta inseguridad, sicariato, hurtos, secuestros y fleteos en #Bucaramanga, es necesario pedirle al @Ejercito_Div2 que envíe la Policía Militar a las calles. #noaguantamosmas. — Bucaramanga Denuncia (@bgadenuncia) August 28, 2019

No es solo la ola de frío y lluvias en Bucaramanga, también es la ola de inseguridad, de sicariatos y desaparecidos. — María Paula (@FlorencianaF) August 20, 2019

