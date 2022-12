Villegas ofrece su ‘cabeza’ si no se erradican este año 50 mil hectáreas de coca

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que renunciará si a final de año no se ha cumplido con la erradicación de las 50 mil hectáreas que prometió el Gobierno.



"Esto no puede seguir y todos los que tenemos responsabilidades operativas y políticas con ese tema. Si esa tendencia se mantiene creo que debemos poner nuestra cabeza porque esa no es una tendencia que el país resista, menos en un camino de construcción de paz", dijo.



La Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas reveló en un informe que los cultivos de coca en Colombia pasaron de 96.000 en el 2015 a 146.000 en el 2016.



De acuerdo con la ONU, los departamentos con mayor crecimiento de cultivos son Nariño, Norte de Santander y Chocó; por esto, las Naciones Unidas.



El Ministerio de Defensa insiste en que a final de año se cumplirá con la meta de erradicar 50.000 hectáreas y sustituir otras 50.000; en lo corrido del año han sido erradicadas a penas 21.000.