Visita de Zapatero a Cuba causa polémica en España

El excanciller español Miguel Ángel Moratinos, afirmó este viernes que el embajador español en La Habana estaba informado del encuentro mantenido entre él, el exjefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente cubano Raúl Castro.



La reunión, celebrada el miércoles, sembró la ira en el seno del gobierno español que la calificó como "una extraordinaria deslealtad" en palabras de su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que viajó a la isla en noviembre pero no consiguió ser recibido por el líder cubano.



El exmandatario español entre 2004 y 2011 visitó la isla durante dos días acompañado por quien fuera su canciller, Miguel Ángel Moratinos, que afirmó este viernes en la radio Ser que informaron de los detalles de la visita al embajador español al llegar al aeropuerto de La Habana.



"La agenda nos la dieron en el aeropuerto, junto al embajador y la comentamos con él. Estaban informados", dijo el excanciller, que reconoció haber llamado a su sucesor a raíz de la polémica.



"La llamada se ha producido para clarificar las dudas que pudiera tener el ministro (...) La polémica es innecesaria y no tiene sentido", añadió Moratinos en referencia a la agria reacción del actual ministro de Asuntos Exteriores.



García-Margallo calificó el jueves la reunión de "extraordinaria deslealtad" y de "ejemplo de inoportunidad" al producirse en plena negociación entre la Unión Europea y Cuba para normalizar sus relaciones y poner fin a la denominada "posición común europea" que desde 1996 condiciona toda cooperación con la isla a avances en derechos humanos.



"No voy a entrar en ninguna polémica con el señor Margallo", se limitó a contestar Zapatero en una rueda de prensa al cierre de su visita a Cuba.



La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también dio por zanjada la polémica este viernes y llamó a "trabajar de cara al futuro para que no vuelvan a darse circunstancias como esta".



Durante su mandato, Rodríguez Zapatero trató de aliviar las tensiones con Cuba por el gobierno anterior del conservador José María Aznar, que había impulsado precisamente la adopción de la "posición común europea".



El encuentro pone en aprietos a la diplomacia española que ya recibió críticas cuando se anunció la reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lamentando la lentitud de la diplomacia europea para jugar un papel más importante en la apertura de la isla.



