Volcán Nevado del Ruiz volvió a arrojar ceniza sobre Manizales: video muestra el momento

Una vez más, el imponente Volcán Nevado del Ruiz ha arrojado ceniza sobre la ciudad de Manizales, dentro de su constante actividad volcánica.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que desde el 26 de agosto se ha notado un incremento leve en la actividad del volcán, con la consecuente caída de ceniza. La causa de este fenómeno se relaciona con la dinámica de fluidos del Nevado del Ruiz y la persistencia de los vientos en dirección a la ciudad.

Las imágenes captadas a las 05:24 a.m. y 06:59 a.m. de hoy exhiben algunas de las emisiones de ceniza más recientes. Aunque esta actividad entra dentro del nivel de actividad Amarillo en el que se encuentra el volcán desde 2012, las autoridades recalcan la importancia de no normalizar este comportamiento.

Aquí el video:

Publicidad

A pesar de que el nivel Amarillo sugiere una menor inestabilidad volcánica, se advierte que en cualquier momento la actividad podría intensificarse, incluso desencadenando una erupción de considerables proporciones.

Por esta razón, el SGC insta a la población a mantenerse informada sobre la evolución del volcán a través de los boletines de actividad semanales publicados en sus plataformas web y redes sociales.

Servicio Geológico Colombiano

Si bien la emisión de gases y ceniza es un fenómeno esperado dentro del nivel de actividad Amarillo, el SGC no descarta que estos eventos continúen ocurriendo, con la dirección de dispersión dependiendo de los patrones de viento en el momento de la emisión.

Publicidad

En la semana comprendida entre el 15 y el 21 de agosto de 2023, el volcán continuó presentando un comportamiento inestable, caracterizado por niveles bajos en su actividad y variaciones menores en la mayoría de los parámetros monitoreados.

La sismicidad asociada con el movimiento de fluidos en el interior de los conductos volcánicos aumentó levemente en el número de sismos registrados y mantuvo niveles similares en la energía sísmica liberada, con relación a la semana anterior.

En general, las señales sísmicas presentaron niveles de energía bajos y puntualmente moderados. Algunas de ellas estuvieron asociadas a emisiones de gases y ceniza o cambios pequeños en la temperatura relativa del material emitido, ambos fenómenos confirmados a través de las cámaras convencionales y termográficas utilizadas en el monitoreo del volcán.

Le puede interesar: