Yo me doy la pela por los candidatos del Partido Liberal: senador Horacio Serpa

El codirector del Partido Liberal, senador Horacio Serpa, aseguró que a pesar de las críticas que ha recibido por la entrega de avales a unos candidatos cuestionados por algunos sectores como Didier Tavera para la Gobernación de Santander, las decisiones se mantienen en firme.



“Las opiniones de los dirigentes del Partido merecen respeto. Pero yo me doy 'la pela' por todos y todas los candidatos del Partido Liberal porque yo soy el copresidente del Partido Liberal y yo no tengo decisiones vergonzantes aquí en la dirección. El que recibe el aval del partido por supuesto que lo defendemos. En cuanto al doctor Tavera por supuesto que me doy la pela porque conozco los antecedentes de él”, comentó (Lea también: Serpa defiende a Didier Tavera y arremete contra Vanguardia Liberal ).



Invitó además a los miembros de la colectividad para que hagan las respectivas observaciones a la codirección pero también a respetar las decisiones tomadas democráticamente.