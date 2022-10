Yo sé que mi hijo está vivo y lo tiene alguien: madre de Juan Sebastián Fuentes

“Yo sé que mi hijo está vivo y lo tiene alguien, pero no me lo quieren entregar (…). Yo a nadie le hecho daño para que me hagan esto tan horrible”, dijo. (Lea también: En búsqueda de Juan Sebastián, Bomberos hallaron cuerpo de mujer en río Bogotá )



El menor desapareció a la 1:00 de la tarde del pasado martes y una de las hipótesis que se maneja es que fue raptado. Sin embargo, aún no hay rastros del niño.



“Hay unos vecinos que están diciendo que había una pareja que estaba pidiendo ropa pequeña, no sé si serían ellos, o quién sería”, indicó. (Aquí: Búsqueda de menor desaparecido en Soacha continúa por el río Bogotá ).



Entretanto, otra de las versiones que se maneja es que el menor de dos años posiblemente habría caída en un hueco cercano a su lugar de residencia.



Sin embargo, las autoridades ya recorrieron y rastrearon 10 kilómetros en el río Bogotá y el alcantarillado de la zona sin encontrar nada.



El coronel Carlos Rojas, comandante de la Policía de Soacha, también se refirió a la versión que defiende la madre del menor en torno a la desaparición de Juan Sebastián Fuentes.



“La mamá, el vecino, al amigo, el familiar pueden tener señalamientos, nosotros definitivamente trabajamos sobre hechos contundentes, sobre pruebas”, dijo.



Asimismo, el coronel Rojas afirmó que un equipo de profesionales ya hace parte de la investigación y “dispone de todos los medios tecnológicos para hacer un seguimiento detallado y esclarecer los hechos”.



Si tiene información del paradero del menor Juan Sebastián Fuentes comuníquese a las líneas 3203051535, 3203019325 y 3223489817.