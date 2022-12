Zona donde murieron 6 personas en Calarcá no tenía alerta de deslizamiento: alcaldesa

Jenny Trujillo, alcaldesa de Calarcá (Quindío), aseguró en Mañanas BLU que no había alerta de deslizamiento en la zona del colegio donde se produjo la tragedia que cobró la vida de cinco niños y una profesora.



“Según el plan básico de ordenamiento territorial, que está desde el año 2009, no se ha manifestado como zona de alto riesgo el lugar donde está la escuela Teresa Galindo”, indicó.



“Inclusive, ahora sobrevolamos la zona y se han evidenciado varios deslizamientos, nuevos, porque anoche y esta madrugada llovió muy fuerte por el sector de la cordillera”, agregó.



Este lunes en la mañana, las autoridades de socorro buscan los cuerpos de dos de los pequeños que fallecieron. La mandataria anunció que se declarará un día de luto.



Los dos niños cuyos restos aún no se han hallado fallecieron posteriormente al derrumbe, al parecer por desatender la indicación de no aproximarse a la zona de la emergencia.



“Lo material se recupera, pero la vida de unas personas no. Lo que más me duele es que se afectan vidas de niños”, indicó la mandataria.



Trujillo pidió solidaridad con las familias de las víctimas.



“Pongámonos la mano en el corazón y ayudemos a estas personas tan necesitadas”, pidió la mandataria.



