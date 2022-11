Zonas de reserva, la exigencia incondicional de los campesinos en Catatumbo

a suspenderse, es la creación de estas áreas.

Comentó que para los 6.500 campesinos que integran las movilizaciones en Norte de Santander las zonas de reserva campesina representan “la única forma de trabajar, tener propiedad, seguridad alimentaria y reconocimiento”.

En ese sentido, aseguró se levantaron de la mesa de diálogos en la madrugada del jueves en Tibú porque el Gobierno no tuvo interés en ninguna de sus propuestas. “El viceministro de Defensa, (Jorge) Bedoya dijo que no estaban de acuerdo con crear la zona de reserva campesina y no podemos tener mesa de diálogos sin tierra”, aseguró.

“Nosotros hablamos desde El Catatumbo, no desde La Habana”, respondió Abril sobre la afirmación del Gobierno según la cual las zonas de reserva campesina, que se discuten con la guerrilla de las Farc en Cuba, son “republiquetas”.

Abril comentó además el porqué no quisieron levantar el bloqueo que sostienen desde hace un mes en las carreteras de Norte de Santander: “Cómo vamos a desbloquear las vías si ni siquiera tenemos acuerdos con el Gobierno, sin que acepten la palabra de los campesinos”.

Este jueves se volvieron a suspender los diálogos entre la comisión de viceministros y los cultivadores del Catatumbo. El Gobierno exigía que se levantaran los bloqueos y que no se pidieran las zonas de reserva campesina, los campesinos se negaron a quitarse de las vías y afirmaron que su principal propuesta son justamente esas áreas.

Mientras los acercamientos entre el Gobierno y campesinos del Catatumbo se volvieron a suspender sin acuerdo alguno, la Organización de las Naciones Unidas en Colombia denunció el uso excesivo de fuerza y el alto índice de violencia que se vive en las protestas.

El representante de este organismo para Colombia, Todd Howland, afirmó que se están vulnerando los derechos sociales, culturales y económicos de los manifestantes.

Las peticiones de los manifestantes, acusados por el Gobierno de estar infiltrados por grupos subversivos, tienen que ver con atención integral social, una zona de reserva campesina, la suspensión de la erradicación manual de cultivos ilícitos y terminar las concesiones minero energéticas a las multinacionales.

Las movilizaciones en la región del Catatumbo que se presentan desde el 10 de junio exigen mejores condiciones para esta zona de reserva campesina y la sustitución de cultivos ilícitos.

