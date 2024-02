Las razones de la salida de Meza por escándalo de La Guajira: Mañanas Blu, febrero 26 de 2024

El lunes, 26 de febrero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el médico diabetólogo Carlos Mendivil, quien aclaró la verdadera función de la insulina y los peligros de su mal uso.

“No, eso es completamente falso, sobre todo por la siguiente razón: porque la insulina no baja de peso. La insulina, por el contrario, aumenta de peso”, explicó el especialista.

También se conectó el doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, para hablar sobre la reforma a la salud y la orden del jefe de Estado que generó la reacción de varios sectores.

“Sí, el Gobierno nacional y el presidente tiene la prerrogativa de exigir a las EPS una serie de garantías de viabilidad financiera, eso está dentro de lo que puede hacer el president de la República, si eso es usado con el fin, digamos, parando los pagos que le debe hacer el Estado a las EPS como en el caso de los presupuestos máximos, pues es una situación que preocupa muchísimo porque el presidente tendría algún margen de acción en este sentido”, aseguró.

Por otro lado, Ernesto Carvajal, gerente de la concesión Autopistas del Caribe, se conectó para hablar sobre la terminación del contrato de la vía del Caribe que une Barranquilla con Cartagena.

"La problemática está en las graves consecuencias que tendrá la terminación anticipada de este contrato. Se pierden empleos, en desarrollo, se pierde la operación y mantenimiento de 253 kilómetros. Aquí lo triste son los 800 empleos directos que se pierden y toda la demanda de bienes y servicios", indicó Carvajal.

En cuanto a la situación en La Guajira, se conectó el exsubdirector de la la UNGRD Víctor Andrés Meza, a quien el director del organismo, Olmedo López, le pidió su renuncia.

“Me están usando como chivo expiatorio para algo. Para desviar la atención hacia mí de algo, que yo le digo: Tengo toda la certeza de que no sé qué será y de que no hago parte de esa situación. No sé si me estaba volviendo una piedra en el zapato para alguien, no sé si me estaba volviendo alguien que de pronto estaba generando, estaba en contra de los intereses de alguien. Supongo que por eso me sacan, porque no me dan todavía la razón por qué me sacan”, dijo Meza.

Por último para hablar sobre la implementación de la red 5G, se conectó Rodrigo de Gusmao Riberio, presidente de Claro Colombia.

"El ícono 5G, debe aparecer el teléfono cuando está en una área de cobertura. Nosotros comenzamos con entre 40 y 50% de cobertura en estas seis ciudades y con el tiempo vamos incrementando las antenas para llegar al 100 %. Así que, si está cerca una de esas antenas, casi 50% de la cobertura en Bogotá, ya puede ver el ícono de 5G en su teléfono", indicó Gusmao.

Escuche el programa completo: