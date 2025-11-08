¿Por qué le anularon los títulos a Juliana Guerrero? Noticias de la Mañana, 8 de noviembre de 2025

Este sábado, 8 de noviembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Más de 9 artistas acompañarán la cumbre de la Celac y la UE , que se desarrollará durante este fin de semana en la ciudad de Santa Marta.

, que se desarrollará durante este fin de semana en la ciudad de Santa Marta. La Fundación Universitaria San José anuló oficialmente los títulos de Juliana Guerrero tras no encontrarse evidencias académicas de que habías cursado la carrera de Contadoría Pública .

. El Consejo de Estado pidió al Ministerio de Defensa demandar al M-19 por el asesinato del magistrado José Alberto Echeverry en el holocausto del Palacio de Justicia.

en el holocausto del Palacio de Justicia. La audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos suárez, implicado en el caso de Jaime Esteban Moreno, fue suspendida debido a que el juez sufrió un accidente .

. El representante a la Cámara Andrés Calle deberá continuar en la carcel La Picota mientras avanza el proceso en su contra por el escándalo de la UNGRD.

en su contra por el escándalo de la UNGRD. El ministro de Minas y Energía Edwin Palma fue abucheado durante un encuentro con los empresaios del petróleo tras anunciar que se suspenderá el subsidio para el Diesel de los vehículos de alta gama.

Escuche el programa completo aquí: