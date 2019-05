Alerta en Santa Lucía, Atlántico, por cuatro filtraciones en el canal del Dique

Por: Redacción Digital BLU Radio

Preocupados se encuentran los habitantes del municipio de Santa Lucía, Atlántico, pues aseguran que las cuatro filtraciones que presenta el canal del Dique podrían ser consideradas una amenaza con la llegada de la temporada invernal.

De incrementarse el caudal, cerca de 21 mil habitantes correrían riesgo de inundaciones. Sindy Pino, exconcejala y habitante del municipio aseguró que, desde diciembre de 2018, las obras para el fortalecimiento de las orillas del canal se encuentran suspendidas.

"Existen cuatro puntos de filtraciones en el municipio y hasta el momento no han tenido solución porque el Fondo de Adaptación no ha seguido con la obra. Se aprobó la financiación del megaproyecto canal del Dique, pero no podemos esperar a que se inicie esa obra", manifestó Pino.

Las autoridades locales continúan a la espera de la escogencia de una firma que pueda continuar con las obras para corregir las filtraciones.