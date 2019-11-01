Blu Radio Alfredo Molano
Alfredo Molano
-
El regaño del Consejo de Estado al Gobierno en fallo que tumbó el nombramiento de Alfredo Molano
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la negativa a la solicitud de nulidad que había hecho el ministro de Trabajo frente a la acusación que se adelanta en su contra por tráfico de influencias.
-
La dura amenaza de Carlos Castaño que mandó al exilio a Alfredo Molano
En una emotiva entrevista, el hijo del reconocido sociólogo y escritor narró los últimos días de su padre. Dijo que siempre quiso cumplirle al país.
-
La voz de Alfredo Molano: lecciones de un maestro del periodismo
Homenaje de HJCK en memoria de Alfredo Molano. Su voz y la de grandes colegas que lo recuerdan y resumen la importancia de su legado.
-
Siete artículos para entender la importancia del trabajo de Alfredo Molano
La obra de Alfredo Molano es fundamental para entender los cambios en la sociedad colombiana, así como la visión del conflicto en los siglos XX y XXI.