Blu Radio  / Alfredo Molano

Alfredo Molano

  • Tribunal tumba nombramiento de Alfredo Molano como cónsul en México
    Foto: Ig @alfredomolanoji
    Judicial

    El regaño del Consejo de Estado al Gobierno en fallo que tumbó el nombramiento de Alfredo Molano

    La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la negativa a la solicitud de nulidad que había hecho el ministro de Trabajo frente a la acusación que se adelanta en su contra por tráfico de influencias.

  • 347474_Foto: Feria del Libro de Cali y EFE
    Foto: Feria del Libro de Cali y EFE
    Nación

    La dura amenaza de Carlos Castaño que mandó al exilio a Alfredo Molano

    En una emotiva entrevista, el hijo del reconocido sociólogo y escritor narró los últimos días de su padre. Dijo que siempre quiso cumplirle al país.

  • Alfredo Molano.png
    Alfredo Molano.
    Cortesía
    HJCK

    La voz de Alfredo Molano: lecciones de un maestro del periodismo

    Homenaje de HJCK en memoria de Alfredo Molano. Su voz y la de grandes colegas que lo recuerdan y resumen la importancia de su legado.

  • 347356_Alfredo Molano Bravo // Foto: Feria del libro cali
    Alfredo Molano Bravo // Foto: Feria del libro cali
    Sociedad

    Siete artículos para entender la importancia del trabajo de Alfredo Molano

    La obra de Alfredo Molano es fundamental para entender los cambios en la sociedad colombiana, así como la visión del conflicto en los siglos XX y XXI.

