En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Halloween
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Chernobyl

Chernobyl

  • Aparecen perros azules en zona de exclusión de Chernóbil
    En videos se puede ver a varios perros con esta misma condición.
    Foto: Clean Futures Fund
    Mundo

    Aparecen perros azules en zona de exclusión de Chernóbil, ¿mutación o contaminación?

    A través de redes sociales se viralizó un video que muestra varios perros con el pelaje azul en una zona de exclusión en Chernóbil. Expertos revelan la verdad detrás de este suceso.

  • Ataque a central de Chernóbil
    Ataque a central de Chernóbil
    Foto: captura de video
    Mundo

    Video muestra el impacto de un dron con central de Chernóbil; Ucrania acusa a Rusia

    La estructura protege, según ha explicado Zelenski, el cuarto reactor de la central de Chernóbil.

  • Bandera de Rusia_AFP.jpg
    Bandera de Rusia
    Foto: AFP
    Mundo

    Drones ucranianos impactan dos edificios en Moscú

    La cadena rusa también afirmó que las defensas antiaéreas derribaron varios drones cerca de Krasnogorsk y Odintsovo, en el óblast (provincia) de Moscú.

  • BLU Radio. Captura / Foto: referencia captura AFP
    Captura, imagen de referencia
    AFP
    Mundo

    Detienen en Ucrania a influencer latinoamericano por justificar invasión rusa y difundir fake news

    La justicia de Ucrania decidió privar de la libertad a el bloguero a la espera de que se complete la investigación.

  • Momento en que es derribado dron.jpg
    Momento en que es derribado dron
    Foto: @kozako01 Twitter
    Mundo

    Video muestra el momento en que es derribado dron que pretendía asesinar a Putin, según Rusia

    Rusia acusó a Ucrania de intentar llevar a cabo un ataque con drones contra el Kremlin con el objetivo de matar al presidente Vladimir Putin.

  • Chernóbil
    Chernóbil
    Foto: AFP - referencia
    Mundo

    Chernóbil: Ucrania conmemora el aniversario de la catástrofe y lanza dura advertencia a Rusia

    El accidente nuclear que ocurrió en Chernóbil, el cual es considerado como el peor de la historia, contaminó varias zonas, sobre todo en Ucrania, Bielorrusia y Rusia.

  • CHERNOBYL NUCLEAR EXPLOSION
    Blu Radio
    -/AFP
    Mundo

    Las históricas fotografías de Chernobyl después del accidente nuclear

    Desde 1986 han muerto innumerables personas a causa de los síntomas de la radiación por el desastre de Chernobyl.

  • RUSSIA-CHERNOBYL-NUCLEAR PLANT-DISASTER
    Blu Radio
    ZUFAROV -/AFP
    Sociedad

    El peor accidente nuclear de la historia ocurrió el 26 de abril de 1986

    El accidente de la Central nuclear de Chernobyl fue clasificado como el peor de la historia, por los altos grados de radioactividad que liberó en la atmósfera, exponiendo a millones de personas

  • UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-DEFENCE
    Servicemen take part in a joint tactical and special exercises of the Ukrainian Ministry of Internal Affairs, the Ukrainian National Guard and Ministry Emergency in a ghost city of Pripyat, near Chernobyl Nuclear Power Plant on February 4, 2022. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
    SERGEI SUPINSKY/AFP
    Mundo

    Tropas rusas comenzaron a retirarse de la central nuclear de Chernóbil

    La central nuclear fue tomada por las fuerzas rusas el 24 de febrero, primer día de la invasión. El reactor número 4 de Chernóbil explotó el 26 de abril de 1986.

  • 359767_incendio-chernobil-afp.jpg
    Blu Radio
    Mundo

    "Hay preocupación por radioactividad en Chernóbil a causa de los bombardeos rusos": ONU

    La preocupación del organismo internacional es evitar que se repitan los hechos que sufrieron los ucranianos en 1986, cuando la planta nuclear tuvo el mayor accidente nuclear de la historia.

CARGAR MÁS

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad