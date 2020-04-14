Blu Radio Chernobyl
Chernobyl
Aparecen perros azules en zona de exclusión de Chernóbil, ¿mutación o contaminación?
A través de redes sociales se viralizó un video que muestra varios perros con el pelaje azul en una zona de exclusión en Chernóbil. Expertos revelan la verdad detrás de este suceso.
Video muestra el impacto de un dron con central de Chernóbil; Ucrania acusa a Rusia
La estructura protege, según ha explicado Zelenski, el cuarto reactor de la central de Chernóbil.
Drones ucranianos impactan dos edificios en Moscú
La cadena rusa también afirmó que las defensas antiaéreas derribaron varios drones cerca de Krasnogorsk y Odintsovo, en el óblast (provincia) de Moscú.
Detienen en Ucrania a influencer latinoamericano por justificar invasión rusa y difundir fake news
La justicia de Ucrania decidió privar de la libertad a el bloguero a la espera de que se complete la investigación.
Video muestra el momento en que es derribado dron que pretendía asesinar a Putin, según Rusia
Rusia acusó a Ucrania de intentar llevar a cabo un ataque con drones contra el Kremlin con el objetivo de matar al presidente Vladimir Putin.
Chernóbil: Ucrania conmemora el aniversario de la catástrofe y lanza dura advertencia a Rusia
El accidente nuclear que ocurrió en Chernóbil, el cual es considerado como el peor de la historia, contaminó varias zonas, sobre todo en Ucrania, Bielorrusia y Rusia.
Las históricas fotografías de Chernobyl después del accidente nuclear
Desde 1986 han muerto innumerables personas a causa de los síntomas de la radiación por el desastre de Chernobyl.
El peor accidente nuclear de la historia ocurrió el 26 de abril de 1986
El accidente de la Central nuclear de Chernobyl fue clasificado como el peor de la historia, por los altos grados de radioactividad que liberó en la atmósfera, exponiendo a millones de personas
Tropas rusas comenzaron a retirarse de la central nuclear de Chernóbil
La central nuclear fue tomada por las fuerzas rusas el 24 de febrero, primer día de la invasión. El reactor número 4 de Chernóbil explotó el 26 de abril de 1986.
"Hay preocupación por radioactividad en Chernóbil a causa de los bombardeos rusos": ONU
La preocupación del organismo internacional es evitar que se repitan los hechos que sufrieron los ucranianos en 1986, cuando la planta nuclear tuvo el mayor accidente nuclear de la historia.