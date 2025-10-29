Aparecen perros azules en zona de exclusión de Chernóbil, ¿mutación o contaminación?

La zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania, volvió a captar la atención del mundo. Esta vez, el motivo no fue un nuevo estudio sobre radiación ni un hallazgo científico, sino algo mucho más inusual: la aparición de varios perros con el pelaje de color azul brillante.

Las imágenes fueron difundidas por la organización sin ánimo de lucro Clean Futures Fund (CFF), a través de su programa Dogs of Chernobyl, que desde 2017 trabaja brindando atención médica a los animales que habitan en el área abandonada tras el accidente nuclear de 1986.

El descubrimiento ocurrió el pasado 6 de octubre, cuando un grupo de voluntarios de CFF realizaba una campaña de captura y esterilización. Durante el recorrido, encontraron tres perros completamente teñidos de azul, un hecho que describieron como “una experiencia muy singular”.

Otro de los perros con pelaje azul en Chernóbil. Foto: Clean Futures Fund

Jennifer Betz, directora veterinaria del programa, relató al medio DW que los animales eran extremadamente desconfiados. “Intentamos atraparlos varias veces, pero son muy miedosos. Esta vez no logramos sedarlos con dardos para su captura”, explicó.



Un video compartido por Dogs of Chernobyl muestra a uno de estos perros azules junto a otros con pelaje normal. La publicación, que ya supera las 330.000 reproducciones, ha desatado curiosidad y debate en redes sociales.

Revelan la verdad detrás de los perros azules en Chernóbil

Tras la difusión de las imágenes, comenzaron las especulaciones: ¿podría tratarse de una mutación causada por la radiación? Sin embargo, los expertos lo descartan de plano. “No estamos diciendo en absoluto que esté relacionado con la radiación de Chernóbil”, aclaró Betz.

La veterinaria explicó que lo más probable es que los perros se revolcaran en una sustancia viscosa que se les adhirió al pelaje. “Sospechamos que esta sustancia provenía de un antiguo baño portátil ubicado en la misma zona”, señaló.



Desmienten rumores sobre teñido de los animales

CFF también tuvo que responder a rumores que sugerían que los animales habían sido teñidos con fines mediáticos. Betz negó rotundamente esa versión y aclaró que, si bien los veterinarios utilizan marcadores temporales de colores —verde, rojo, azul o morado— durante las campañas de esterilización, estos se aplican solo en la cabeza y desaparecen en pocos días.

“El color de estos perros era completamente distinto. Estaban cubiertos de azul de la cabeza a los pies”, precisó la especialista.

Por ahora, los misteriosos perros azules continúan vagando por la zona de exclusión, el mismo territorio que desde hace casi cuatro décadas sigue despertando asombro y misterio.