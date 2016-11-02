En vivo
Blu Radio  / Chicago Cubs

Chicago Cubs

  • Chicago5.png
    Chicago
    Foto: Blu Radio
    Turismo

    Por noveno año consecutivo Chicago es nombrada como la mejor gran ciudad de EEUU, ¿por qué?

    Esta impresionante racha es un hito sin precedentes en los más de 30 años de historia del programa de premios.

  • Chicago-Río.jpg
    Chicago |
    Foto: Blu Radio
    Turismo

    Por qué visitar Chicago: la ciudad de los vientos que lo tiene todo

    Además, parques como Millennium Park, donde se encuentra el famosos frijol gigante y Grant Park son perfectos para disfrutar de actividades al aire libre, picnics y conciertos gratuitos durante todo el año.

  • Chelsea (1).jpg
    Chelsea
    Foto: AFP, referencia
    Fútbol

    Consorcio estadounidense desistió de presentar oferta para comprar al Chelsea

    La oferta de compra de los Ricketts había sido criticada por aficionados del Chelsea, que cuestionaban al patriarca de la familia, Joe Ricketts, acusado de islamofobia en 2019, tras salir a la luz algunos de sus emails.

  • 365140_Béisbol. Foto: AFP
    Béisbol. Foto: AFP
    EMILEE CHINN/AFP
    Deportes

    Se mueve el mercado de la MLB tras casi 100 días de paro laboral

    La MLB y el sindicato de jugadores alcanzaron un acuerdo el jueves sobre un nuevo convenio laboral.

  • 272701_Chicago Cubs. Foto: AFP
    Chicago Cubs. Foto: AFP
    Deportes

    ¡Se acabó la maldición! Chicago Cubs ganó la Serie Mundial después de 108 años

    Los Cubs lograron este miércoles consagrarse como campeones en la MLB tras derrotar en un dramático partido 8-7 a los Indians.

