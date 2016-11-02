Blu Radio Chicago Cubs
Chicago Cubs
Por noveno año consecutivo Chicago es nombrada como la mejor gran ciudad de EEUU, ¿por qué?
Esta impresionante racha es un hito sin precedentes en los más de 30 años de historia del programa de premios.
Por qué visitar Chicago: la ciudad de los vientos que lo tiene todo
Además, parques como Millennium Park, donde se encuentra el famosos frijol gigante y Grant Park son perfectos para disfrutar de actividades al aire libre, picnics y conciertos gratuitos durante todo el año.
Consorcio estadounidense desistió de presentar oferta para comprar al Chelsea
La oferta de compra de los Ricketts había sido criticada por aficionados del Chelsea, que cuestionaban al patriarca de la familia, Joe Ricketts, acusado de islamofobia en 2019, tras salir a la luz algunos de sus emails.
Se mueve el mercado de la MLB tras casi 100 días de paro laboral
La MLB y el sindicato de jugadores alcanzaron un acuerdo el jueves sobre un nuevo convenio laboral.
¡Se acabó la maldición! Chicago Cubs ganó la Serie Mundial después de 108 años
Los Cubs lograron este miércoles consagrarse como campeones en la MLB tras derrotar en un dramático partido 8-7 a los Indians.