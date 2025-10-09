Por noveno año consecutivo Chicago es nobrada como la mejor gran ciudad de EEUU, ¿por qué?

La ciudad de Chicago ha sido coronada, una vez más, como la Mejor Gran Ciudad de los EEUU en los prestigiosos premios Readers' Choice Awards de Condé Nast Traveler. Este reconocimiento, considerado uno de los más prestigiosos que un destino puede recibir, marca el noveno año consecutivo en que Chicago obtiene este título. Esta impresionante racha es un hito sin precedentes en los más de 30 años de historia del programa de premios.

La elección se basa en los votos de una masiva audiencia global, con más de 750.000 votos emitidos para los Premios Elección de los Lectores de Condé Nast Traveler de este año.

Récord histórico y prestigio internacional

Además de asegurar el galardón a la Mejor Gran Ciudad de EEUU por novena vez consecutiva, la edición de 2025 de estos premios también celebró la bien establecida reputación de Chicago por su hospitalidad. En la edición británica de los Premios Readers' Choice de Condé Nast Traveller de 2025, Chicago fue nombrada una de las ciudades más acogedoras del mundo. Es importante destacar que Chicago fue la única ciudad estadounidense en recibir este particular reconocimiento internacional.

Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago, expresó un profundo orgullo por este logro, destacando la importancia del reconocimiento proveniente de viajeros experimentados.



“Ser nombrada la Mejor Gran Ciudad de EEUU por los lectores de Condé Nast Traveler por noveno año consecutivo es un honor extraordinario, y uno que se siente más significativo que nunca”, dijo Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago.

“Este reconocimiento proviene de algunos de los viajeros más experimentados y exigentes del mundo, y confirma lo que sabemos: Chicago es una ciudad de clase mundial con una belleza, cultura y hospitalidad inigualables. En un momento en que las narrativas negativas a menudo eclipsan nuestra realidad, esta distinción ayuda a mostrar el verdadero espíritu y la vitalidad de nuestra ciudad al mundo. También es un poderoso motor para nuestra economía turística, que genera más de $20 mil millones anuales y sustenta más de 130,000 empleos locales. Estamos profundamente orgullosos de este logro y agradecidos a todos los que hacen de Chicago un destino único.”

Los resultados de los premios Readers' Choice Awards se dan a conocer inmediatamente después de lo que Choose Chicago ha descrito como un verano récord para la ciudad. La semana pasada, Choose Chicago anunció que los hoteles locales experimentaron el verano más sólido registrado, superando tanto la demanda de habitaciones como los ingresos, contrarrestando las tendencias nacionales que han sido difíciles para la industria turística.

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2025, se ocuparon más de 3,56 millones de habitaciones de hotel. Esta cifra representa un aumento del 4,3 % con respecto a los niveles de demanda de 2024 y ha logrado superar el récord anterior establecido en 2019. En el mismo periodo, los ingresos hoteleros superaron los $948 millones, rompiendo el récord anterior establecido en 2024.

En 2024, Chicago atrajo aproximadamente 55,3 millones de visitantes, lo que resultó en un impacto económico de $20.600 millones y sustentó más de 130.000 empleos. Los eventos desempeñan un rol crucial en la economía turística de Chicago, generando más de $3.000 millones en actividad económica el año pasado y atrayendo a cientos de miles de nuevos visitantes.



Pilares del atractivo: cultura, gastronomía y hospitalidad

Varios sectores clave de la industria de la hospitalidad atribuyen la victoria de Chicago a la excelencia en el servicio y la calidad de la oferta local.

La infraestructura de reuniones y convenciones de Chicago, que incluye desde el McCormick Place hasta el Navy Pier, es un pilar fundamental de su atractivo. Asimismo, los atractivos culturales son cruciales para el éxito del destino global. Estos incluyen monumentos históricos, museos, salas de conciertos, teatro en vivo, festivales al aire libre y arte en cada barrio.

La escena culinaria de Chicago, de renombre mundial, es otro factor determinante en la aclamación de la ciudad. El anuncio del premio se produce semanas después del lanzamiento de la campaña “Todo por el amor de Chicago” de Choose Chicago, que busca animar a residentes y visitantes a compartir sus historias y experiencias auténticas para ilustrar lo que la ciudad representa para ellos.