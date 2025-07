Por qué visitar Chicago: la ciudad de los vientos que lo tiene todo

Chicago se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de Estados Unidos, tanto para quienes buscan cultura y arte como para quienes desean disfrutar de su gastronomía y paisajes urbanos frente al Lago Michigan.



Una ciudad con arquitectura de clase mundial

Uno de los principales motivos para visitar Chicago es su arquitectura icónica. Aquí nació el rascacielos moderno, y en un recorrido por el centro se pueden apreciar obras como la Willis Tower (antigua Sears Tower), el John Hancock Center y construcciones de Frank Lloyd Wright. El tour arquitectónico en barco por el río Chicago, con precios desde 40 USD (aprox. 160.000 pesos colombianos), es una experiencia imperdible para entender su historia mientras se obtienen las mejores vistas de la ciudad, que en junio fue epicentro de la feria de turismo más grande de Estados Unidos, IPW.

Río Chicago Foto: Blu Radio

Puede disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas del horizonte de Chicago y del lago Michigan desde una altura de 300 metros sobre la famosa Magnificent Mile en la 360 Chicago Observation Deck o desde el Skydeck Chicago, donde se admiran vistas de hasta 50 millas.

Vista de Chicago Foto: Blu Radio

Arte y cultura en cada rincón

Chicago alberga museos de renombre mundial como el Art Institute of Chicago, con una de las colecciones de arte impresionista más importantes, el Museum of Science and Industry y el Field Museum, donde se encuentra uno de los esqueletos de T-Rex más completos del mundo. La entrada a estos museos oscila entre 20 y 40 USD (80.000 a 160.000 pesos colombianos), con opciones gratuitas ciertos días del mes.

La ciudad también cuenta con una vibrante escena musical, con clubes de blues y jazz como Kingston Mines, Green Mill y festivales a lo largo del año que llenan de música sus parques y calles.



Gastronomía que conquista a todos

Chicago es famosa por su pizza deep-dish, con lugares icónicos como Giordano's y Lou Malnati's, pero también destaca por su variedad de restaurantes de alta cocina y food trucks con comida internacional. Además, ofrece opciones asequibles en barrios como Pilsen y Chinatown, donde podrá disfrutar de platos auténticos a partir de 12 USD (48.000 pesos colombianos).



El Lago Michigan y espacios verdes

El Lago Michigan le otorga a Chicago un aire costero que se complementa con sus más de 20 playas urbanas, ideales para caminar, nadar o practicar paddleboard en verano. Además, parques como Millennium Park (donde se encuentra la famosa escultura “The Bean”) y Grant Park son perfectos para disfrutar de actividades al aire libre, picnics y conciertos gratuitos durante todo el año.

Frijol de Chicago Foto: https://www.choosechicago.com/

Deportes y entretenimiento

Si es amante del deporte, en Chicago podrá asistir a partidos de béisbol con los Chicago Cubs en Wrigley Field o los White Sox, además de vivir la pasión por el baloncesto con los Chicago Bulls. Las entradas varían según el evento, pero es posible conseguir tiquetes desde 25 USD (100.000 pesos colombianos).

Chicago Cubs Foto: Blu Radio

Fácil de recorrer y segura

Chicago cuenta con un sistema de transporte público eficiente que facilita moverse entre sus principales atracciones por menos de 3 USD (12.000 pesos colombianos) por viaje. Además, es una ciudad caminable, permitiéndole descubrir sus barrios y parques sin complicaciones.

Lago Michigan Foto: Blu Radio

La diversidad cultural de Chicago se refleja en sus festivales, mercados y en la calidez de su gente. Cada visita a esta ciudad es una oportunidad para conocer sabores, sonidos y colores de comunidades que enriquecen su experiencia. Chicago es una ciudad que se adapta a todos los gustos y presupuestos, convirtiéndose en un destino completo para quienes desean disfrutar de una gran ciudad con el encanto del medio oeste estadounidense.

Cada uno de los tiquetes para el ingreso a algunos de los lugares como observatorios, museos y paseos en bote oscilan entre los 40 y 60 dólares. Y si le interesa solo uno de ellos, podría adquirirlos de manera individual, sin embargo, la ciudad cuenta con la facilidad del CityPass, un pase que incluye cinco de estas atracciones y con el cual puede tener un ahorro de hasta del 49 %.