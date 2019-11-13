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Blu Radio  / DMG

DMG

Bodega DMG.
Judicial

Denuncian presuntas irregularidades judiciales en disputa por bodega entregada a liquidadora de DMG

Logo de DMG junto al puente peatonal de la estación Terminal de TransMilenio.
Judicial

Puente en autopista norte en Bogotá podría cerrarse por pleito ligado al caso DMG

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Economía

Cómo no caer en una pirámide: “De eso tan bueno no dan tanto”

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Economía

Superfinanciera sobre OmegaPro: “No sabemos quién está detrás”

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“Huele a mal desde el comienzo”: Superfinanciera alerta sobre promesa de rentabilidad de OmegaPro

337362_BLU Radio // David Murcia // Foto: Migración Colombia
Nación

David Murcia Guzmán no está arrepentido de fundar DMG y quiere quedar libre

337404_BLU Radio // DMG // Fotos: AFP / Migración Colombia
Judicial

Estado colombiano tendría que responder por 45.000 millones de pesos a quienes invirtieron en DMG

348224_BLU Radio// Exgobernador de Bolívar Joaco Berrío // Foto: Facebook Joaco Berrío Villarreal
Judicial

Exgobernador Joaco Berrío, de nuevo al banquillo en la Corte por caso DMG

295291_BLU Radio. DMG. Foto: AFP
Judicial

“David Murcia no tenía ningún bien a nombre de él”: liquidadora de DMG

337485_BLU Radio // David Murcia // Foto: Migración Colombia - Imagen de referencia
Judicial

Trasladan a David Murcia Guzmán a la cárcel ‘La Tramacúa’ en Valledupar

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