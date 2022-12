Superfinanciera sobre OmegaPro: “No sabemos quién está detrás”

El caso de OmegaPro sigue generando dudas en quienes invirtieron dinero en la empresa que sirve, supuestamente, para transar acciones en el mercado global, divisas y más, que ya funciona en varios países desde el 2019. Ahora, la compañía está en la lupa de la Superintendencia Financiera de Colombia por su forma de operar y atraer clientes.

Según explicó en Mañanas Blu José Camilo Torres Duque, director del Control en el Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la Superfinanciera, aún no han establecido que OmegaPro haya incurrido en alguna falta o ilegalidad, pero advirtió que “sí hay potencial en el aire”, por lo que hizo un llamado para que las personas sean “cautas” con el manejo del dinero.

Publicidad

Añadió que ya hay “una alerta con lo que se dio de la plataforma”, es decir, con la repentina caída que reportó la misma empresa y que generó el temor de sus miles de inversionistas, pues algunos denunciaron que nadie les da respuesta. Según el funcionario, por tratarse una empresa a nivel mundial, resulta aún más complejo rastrear a una persona responsable.

"No sabemos en qué ubicación real se encuentra, no sabemos quiénes son sus responsables verdaderos. Por la globalización que ha tenido, estamos previniendo a la ciudadanía para el cuidado a tener, para no confiar sus dineros a empresas que realmente no sabemos quién están detrás o si hacen las operaciones que dicen", detalló Duque.

En ese sentido, recordó que es muy importante que las personas interesadas en invertir se “informen al respecto, sean cautos y cuiden sus negocios”, pues podrían caer en una nueva estafa de las denominadas "pirámides".

Publicidad

La advertencia de la Superfinanciera a OmegaPro obedece al método que se usa para conseguir más interesados en manejar su dinero en la compañía. Según indicó José Camilo Torres Duque, vinculan a personas prometiéndoles más rentabilidad e ingresos si ellos traen a otros y así se crea una cadena.

“Eso ha llevado a que las personas, por obtener ganancias fáciles, se metan a este tipo de esquemas”, puntualizó el director del Control en el Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera.

Publicidad

Recalcó que, de comprobarse un posible caso de estafa a nivel global, los responsables de OmegaPro podrían llegar a pagar penas en prisión.