OmegaPro: en medio de temores de desplome, líderes en Colombia buscan tranquilizar a inversionistas

El nerviosismo se toma a los inversionistas de OmegaPro, plataforma que tiene un modelo de negocio que no se encuentra supervisado por la Superintendencia Financiera, que promete cuantiosas ganancias y que algunos califican de “pirámide”.

Pese a que, desde hace más de un año, la SuperFinanciera advirtió de los peligros que supone invertir dinero en OmegaPro, miles de personas hicieron caso omiso. Esta semana, tras conocerse lo que la plataforma denominó “ciberataque sostenido y sofisticado por parte de un grupo criminal organizado desconocido” cundieron las alarmas.

Publicidad

Para tranquilizar a los inversionistas, se han dado varios pronunciamientos, dentro de los más recientes el de Juan Carlos Reynoso, gerente para Latinoamérica. Según el directivo, OmegaPro es víctima de su propio éxito.

“No hemos podido conectar con nuestro back office, con los servicios, hemos sido honestos. Sabíamos que esto es un arma de doble filo. Mucha gente tratará de hacer ver que OmegaPro está llegando a su final, que tiene falta de liquidez o sale del mercado. Son cosas que le pasan a todas las empresas que están en pleno crecimiento, suele suceder cuando las compañías llegan a mover los volúmenes de transacciones que tenemos. Somos blanco de ataque de organizaciones que quieren robar o extorsionar. Pudimos darnos cuenta de esto a tiempo, por esa razón paralizamos el servicio del Forex, no por razones económicas, sino técnicas y de seguridad”, sostuvo Reynoso, quien en su página biográfica se promociona como experto en activos digitales y finanzas.

De acuerdo con Reynoso, los fundadores de OmegaPro están en Londres en una reunión con una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo: ‘Hacker House’ y los inversores pueden tener tranquilidad.

Publicidad

Jaime Guzmán, “diamante azul” de OmegaPro en Colombia, también se pronunció y culpó al “periodismo amarillista” de las dificultades.

“No podemos dejar seguir siendo engañados por todas aquellas personas y todos esos medios publicitarios y de periodismo amarillista que siempre han querido aplastar nuestra gran compañía. Mes tras mes, desde hace cuatro años y medio que la compañía nació, salen a decir que no funciona más, que se quebró, que ya no funciona y la compañía siempre les calla la boca a todos”, declaró Guzmán.

Publicidad

De acuerdo con el “diamante azul”, contrario al propio comunicado de OmegaPro, no sufrieron un hackeo. “Nuestra compañía no tiene problemas ni financieros ni económicos ni nada raro por el estilo. Simplemente tiene un problema ni siquiera de hackeo, porque no fue hackeo, sino de temas de niveles de seguridad”, sostuvo.

Según Guzmán, lo mismo le pasó a la Nasa y tuvieron que cerrar sus servidores ; además, dijo que quienes tengan temor deberían abandonar la plataforma, cuando se restablezca y dejarles el camino libre a quienes sí tienen confianza.

“Cuando llegué a Omega no tenía nada, llegué quebrado. Hoy en día, mi vida cambió en un 10.000 por ciento. Les voy a pedir un favor enorme y quizás va a sonar grosero, brusco (…) aquellos que tengan temor, que no quieran saber nada de este de este tema, cuando la página suba y el sistema esté listo se hagan a un lado y nos dejen el camino libre”, declaró.

Advertencias de SuperFinanciera

Publicidad

La Superintendencia Financiera advirtió a los inversores de OmegaPro que esa plataforma no está vigilada, por lo cual, si se van a pérdidas no tendrán a quien recurrir.

“Se ha podido constatar que en la diversidad de esquemas usados para los ofrecimientos de la plataforma OmegaPro, tienen un modelo de negocio en el que aseguran operar en el mercado Forex, actividad que para ser realizada en el territorio nacional requiere de la autorización de la Superintendencia Financiera”, indicó la entidad.

Publicidad