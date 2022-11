No está autorizada la promoción de servicios de Omega Pro en Colombia: Superfinanciera

La Superintendencia Financiera de Colombia emitió un comunicado según el cual no está autorizada la promoción de servicios de Omega Pro en Colombia. Esta no es la primera advertencia de la autoridad y, de hecho, ya hay tres personas sancionadas en el pasado por promocionar a Omega Pro en sus redes sociales.

El comunicado de la Superfinanciera se publica en un momento crítico: cientos de personas se quejan en redes sociales de problemas para acceder a la plataforma y la compañía publicó un comunicado afirmando que está siendo objeto de un “ciberataque sostenido y sofisticado”

“Tal y como ya ha sucedido en el pasado, este organismo de control continúa adelantando las investigaciones a personas naturales o jurídicas que ofrecen sin autorización en el territorio nacional los productos y servicios de la plataforma Omega Pro, quienes podrán ser objeto de medidas administrativas y cautelares, así como multas de carácter pecuniario”, indicó la Superfinanciera.

Según la Superfinanciera, Omega Pro no tiene autorización para operar en el país, pero tampoco hay autorización para que promueva sus servicios en Colombia.

“Recuerde que al ser Omega Pro una firma del exterior no cuenta con la supervisión y vigilancia de esta Superintendencia, que no se conoce organismo o autoridad internacional a la cual pueda acudir cuando se incumplan las promesas de devolución de recursos y los pagos de beneficios o rentabilidades y que no se ha identificado un domicilio cierto de la firma o la identidad de sus responsables”, indicó la entidad.

Dicho de otro modo, si Omega Pro no responde, no hay nadie en Colombia a quien usted pueda reclamar.

