La empresa de inversión online OmegaPro, que hace poco anunció el cierre de su plataforma por un presunto ataque cibernético, ha estado en el ojo del huracán después de que la Superfinanciera explicara que no tiene ningún permiso legal para operar en Colombia.

En diálogo con Mañanas Blu, José Camilo Torres Duque, director del Control en el Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la Superfinanciera, aclaró que, como ocurrió en otros casos como DMG, si se llegara a comprobar la captación ilegal de dinero, sus líderes en Colombia podrían ir a la cárcel.

"Si se llegara a comprobar de una manera, que puede ser difícil, una captación ilegal de recursos se podría dar (el escenario de prisión). En este momento no han incumplido, pero sí hay un potencial en el aire. (..) Primero no sabemos cuántas personas están metidas, pero es una comunidad masiva. Hay poblaciones que 20 o 30% de sus ciudadanos están metidas en eso, hemos tratado de hablar con los alcaldes locales, pero la gente sigue invirtiendo. Cada vez salen más paquetes y membresías que hacen que la gente invierta en eso. Una cosa es saber utilizar el dinero que sobra y otra que invierta en esos fraudes. Aquí en Colombia no hay ninguna entidad que garantice la devolución de esos recursos”, aclaró Torres.

Según Torres, OmegaPro y el resto de las plataformas son fenómenos mundiales, que laboran en diferentes partes del planeta, por lo que no es recomendable que las personas inviertan su dinero. Además, aclaró que los líderes que promocionan esta página podrían ir a la cárcel si se comprueba que cometieron acciones ilegales.

“Esto es un fenómeno mundial, operan en más de 40 países, es algo muy grande. En muchas partes del planeta la recomendación es igual: las autoridades recomiendan no meter su dinero en estas plataformas de inversión. Hay personas involucradas y si se llegara a comprobar algún acto de ilegalidad, podrían ir a la cárcel quienes lo promocionan”, aseveró.

Según la entidad, a través de redes sociales muchas personas han manifestado su inconformidad con la plataforma porque no los deja ingresar a revisar sus inversiones o a retirar su dinero, por lo que director del Control en el Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la Superfinanciera, pidió a la ciudadanía desconfiar de compañías que ofrecen rendimientos exorbitantes en corto tiempo.

