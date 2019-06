Vea en el mapa la ubicación exacta donde se presenta el socavón.

Edison Gómez, secretario de Cultura y Educación y encargado de Turismo del municipio,

“A pesar de los diferentes llamados de la comunidad y la Alcaldía, no hemos recibido ningún reporte oficial por parte de Invias, encargada de la carretera, de sí se va a intervenir o no. Además, este socavón no es el único problema de la vía, hay más huecos y deterioro, lo que ha generado bastantes accidentes”, señaló el funcionario.